Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 31.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nora
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

31. augusta 2026

OSN vyzýva lídrov G20, aby sa na vlastné oči prišli presvedčiť, ako rýchlo stúpa hladina Pacifiku


Tagy: Klimatická zmena Koraly rozvojové krajiny stupanie hladiny oceanov

Tichomorské ostrovné štáty zaznamenávajú dvojnásobné tempo rastu hladiny mora oproti svetovému priemeru. Lídri najväčších svetových ekonomík by mali pricestovať na tichomorský atol a na vlastné ...



Zdieľať
panama_guna_indigenous_island_12087 676x451 31.8.2026 (SITA.sk) - Tichomorské ostrovné štáty zaznamenávajú dvojnásobné tempo rastu hladiny mora oproti svetovému priemeru.


Lídri najväčších svetových ekonomík by mali pricestovať na tichomorský atol a na vlastné oči vidieť dôsledky rekordného rastu hladiny mora, vyhlásila v pondelok v Palau zástupkyňa generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Amina Mohammedová.

V súvislosti s minulotýždňovými ničivými záplavami v Nepále uviedla, že stúpajúca hladina mora v Tichomorí predstavuje „druhú stranu toho istého príbehu“.

„Už vieme, že otepľovanie klímy mení svetový ľad mimoriadnou rýchlosťou. Ohrozuje nielen komunity pod ľadovcami, ale zároveň pridáva viac vody do našich oceánov,“ povedala.

Tichomorskí lídri


Mohammedová vystúpila v Palau počas každoročného stretnutia tichomorských lídrov, ktorí rokujú o zmene klímy, kriminalite a regionálnej bezpečnosti.

OSN presadzuje, aby sa lídri skupiny G20 v októbri zúčastnili na stretnutí na Tuvalu a prijali konkrétne záväzky ešte pred klimatickým samitom OSN v Turecku.

„Myslíme si, že by mali prísť a skutočne sa zapojiť do diskusie o tom, čo musia urobiť,“ uviedla Mohammedová.

Tichomorie neprosí o almužnu


Tuvalu patrí medzi krajiny najviac ohrozené klimatickou krízou a pripravuje sa na možné presídlenie obyvateľstva. Vedci predpokladajú, že veľká časť jeho územia môže byť v budúcnosti zaplavená.

Minister životného prostredia Palau Steven Victor zdôraznil, že tichomorské štáty „neprosia o almužnu“, ale majú menej zdrojov na zvládanie rastúcej hladiny mora. „Potrebujeme, aby sem prišli a videli to,“ povedal.

Nová správa OSN ukázala, že hladina mora stúpa rekordným tempom v dôsledku otepľovania oceánov a topenia ľadovcov.

Hrozí 1,2 miliardy vysídlených


Do roku 2050 môže byť vysídlených až 1,2 miliardy ľudí. V tichomorských ostrovných krajinách stúpa hladina mora približne dvojnásobným tempom oproti svetovému priemeru.

Správa zároveň upozornila na výrazný nedostatok financií. Rozvojové krajiny potrebujú na adaptačné opatrenia 310 až 365 miliárd dolárov ročne, zatiaľ čo v roku 2023 mali k dispozícii len približne 26 miliárd dolárov.

Trpia aj koraly


Samostatná štúdia zverejnená v Palau upozornila aj na zhoršujúci sa stav koralových útesov. Celosvetová pokryvnosť tvrdými koralmi za 40 rokov klesla o 9,5 percenta.

Výskumníci zistili, že od roku 2010 prichádza veľká udalosť bielenia koralov približne každých päť až šesť rokov.

„Postupne narúšame podmienky, ktoré koraly potrebujú na obnovu,“ povedal hlavný autor štúdie Manuel González Rivero. Medzi najviac postihnuté oblasti patria Austrália, Tichomorie a Karibik.


Zdroj: SITA.sk - OSN vyzýva lídrov G20, aby sa na vlastné oči prišli presvedčiť, ako rýchlo stúpa hladina Pacifiku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Klimatická zmena Koraly rozvojové krajiny stupanie hladiny oceanov
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
XTB sa stáva partnerom FC Olympique Lyonnais a FC Porto

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 