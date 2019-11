Osobitný bankový odvod je vlastne dvojité zdanenie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. novembra (TASR) - Banky v SR za osem rokov odviedli na daniach viac ako 1,2 miliardy eur a 97 miliónov eur do Fondu ochrany vkladov. Osobitný bankový odvod, kam banky uhradili ďalších 1,16 miliardy eur, je vlastne dvojité zdanenie. Uviedla to v stanovisku Slovenskej bankovej asociácie (SBA) k zmene osobitného bankového odvodu jej hovorkyňa Diana Priechodská Brodnianska.Pripomenula, že odvod sa mal platiť len do vytvorenia jednotného európskeho rezolučného fondu, ktorý vznikol v roku 2015 a má kryť náklady spojené s prípadnou finančnou krízou. Do dnešného dňa slovenské banky ešte aj do tohto fondu odviedli 110 miliónov eur. Slovensko je jediná krajina EÚ, ktorá prispieva dvakrát na ten istý účel.Podľa Priechodskej Brodnianskej nie je pravda, že banky poskytujú menej úverov. Práve naopak, ich počet je najvyšší v histórii aj vďaka atraktívnym úrokovým sadzbám. Na Slovensku môžu klienti čerpať úvery s úrokovými sadzbami, ktoré sú tretie najnižšie v eurozóne.Vyhlásenia, ktoré vedú k neodôvodnenému vyberaniu vkladov, ohrozujú podľa SBA nielen stabilitu bánk, ale aj slovenskej ekonomiky a môžu byť považované za šírenie poplašnej správy.Priechodská Brodnianska upozornila, že banky významne podporujú tisícky verejnoprospešných, sociálnych, spoločenských či kultúrnych projektov, na ktoré štát nemá alebo nedáva finančné prostriedky.Dodala, že stabilita a ziskovosť bánk a bankového sektora ako takého je jedným z kľúčových atribútov pre zdravé fungovanie celej národnej ekonomiky, najmä v dôsledku poskytovania dostatočného objemu úverovania pre obchodné spoločnosti, štát ako aj jeho obyvateľov.Predseda Smeru-SD Robert Fico v utorok avizoval, že vláda by sa mala v stredu (6.11.) zaoberať návrhom, aby bankový odvod od budúceho roka vzrástol z 0,2 % na 0,4 % z hodnoty pasív bánk znížených o sumu vlastného imania. V budúcom roku by mal do štátneho rozpočtu priniesť približne 120 - 130 miliónov eur.