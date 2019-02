Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach sa nezruší

Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Opozičná strana SaS neuspela s návrhom na zrušenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Parlament odmietol jej návrh zákona.Zrušením tohto odvodu chceli poslanci odbremeniť ekonomiku od dodatočnej odvodovej záťaže. Posledným odvodovým obdobím, za ktoré mali regulované osoby povinné osobitný odvod zaplatiť, mal byť december 2019. Poslanci SaS zdôraznili, že takýmto spôsobom by sa vytvoril priestor pre investície do jednotlivých sektorov a do zníženia cien pre spotrebiteľov. Podľa nich je hospodárska súťaž v zásade výhodná pre celú spoločnosť.zdôvodnili v predkladacej správe k novele zákona.Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach bol podľa predkladateľov prijatý v júli 2012 predovšetkým za účelom konsolidácie verejných financií.dodali.