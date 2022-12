Osobné víťazstvo pre Neymara: španielsky súd ho oslobodil v prípade podvodu pri prestupe do Barcelony

Prokurátor dôkazy nenašiel

Päťročný trest pre Neymara

Zatajené skutočnosti o prestupe

Úplatok a falošné zmluvy

13.12.2022 (Webnoviny.sk) - Hviezdny brazílsky futbalista zaznamenal po neúspešných majstrovstvách sveta v Katare aspoň jedno osobné víťazstvo, španielsky súd ho v utorok oslobodil v prípade možného podvodu pri jeho prestupe z FC Santos do FC Barcelona ešte v roku 2013.Brazílska súkromná spoločnosť DIS neuspela so žalobou voči 30-ročnému hráčovi, jeho rodičom, bývalému prezidentovi FC Santos Odiliovi Rodriguesovi a niekdajším šéfom FC Barcelona Sandrovi Rosellovi a Josepovi Maríovi Bartomeovi. Tvrdila, že uvedené strany jej dlhujú financie.Spoločnosť DIS získala práva na 40 percent budúceho Neymarovho transferu ešte v roku 2009, keď Neymarovej rodine zaplatila 5 miliónov brazílskych realov, teda ekvivalent dvoch miliónov eur.Právnik DIS Paulo Nasser povedal, že zmluvu podpísala Neymarova rodina a majitelia DIS, bratia Delcir a Idi Sondovci, deň predtým, ako Neymar debutoval v prvom tíme Santosu. Štátny prokurátor Luis García koncom októbra na základe svedectiev obvinených vyhlásil, že nenašiel žiadne dôkazy o tom, že došlo k zločinu.V utorok dal prokurátorovi za pravdu sudca v španielskej Barcelone, podľa ktorého "nebolo dokázané, že išlo o falošnú zmluvu alebo že DIS bola zámerne poškodená". Právnici DIS pôvodne žiadali pre Neymara trest odňatia slobody na 5 rokov, po októbrovom verdikte prokuratúry svoju požiadavku znížili na polovicu.Hráč francúzskeho Paríža-Saint Germain tak môže oslavovať aspoň v tejto veci, keďže len pred pár dňami zažil trpké vyradenie Brazílie vo štvrťfinále MS 2022 po jedenástkovom rozstrele s Chorvátmi. Strelil v ňom svoj 77. reprezentačný gól, čím vyrovnal národný rekord legendárneho Pelého.Všetci obžalovaní od začiatku popierali akúkoľvek vinu. Podľa vyšetrovateľov spomenuté strany zatajili skutočné náklady na Neymarov prestup s cieľom nezaplatiť peniaze spoločnosti DIS. Právnici žalobcov argumentovali, že spoločnosť DIS dostala podiel len zo 17 miliónov eur, ktoré Barcelona a Santos pôvodne oznámili ako prestupovú čiastku medzi klubmi, zatiaľ čo skutočné náklady boli približne 82 miliónov eur.Vyšetrovací sudca v Španielsku predtým uviedol, že skutočné náklady boli najmenej 83,3 milióna eur. Súčasťou žaloby bola aj žiadosť o kompenzáciu vo výške 34 miliónov eur a pokuta ďalších 195 miliónov eur pre španielske úrady. Právnici futbalistu argumentovali tým, že v Brazílii nie je uvedený skutok trestným činom. Keďže sa transakcia udiala v Brazílii, podľa obhajcov španielske právo neumožňuje udeliť trest, ak sa trestný čin nestal na území oboch krajín.Bývalý prezident FC Barcelona Sandro Rosell podľa žaloby údajne zaplatil dodatočnú platbu vo výške 40 miliónov eur priamo Neymarovi a jeho rodine, aby zabezpečil jeho prestup na Camp Nou. Z tejto sumy však spoločnosť DIS nedostala nič. Právnik DIS prirovnal túto platbu k "úplatku", ktorý deformoval voľný trh a poškodil šance iných klubov získať Neymara.Uvedená spoločnosť taktiež obvinila FC Santos, že zatajil ďalších 12 miliónov eur, ktoré dostal od Barcelony za Neymara. DIS tvrdí, že peniaze navyše boli skryté vo dvoch údajne falošných zmluvách. V jednej na prípravný zápas medzi FC Barcelona a Santosom, v druhej na prednostné právo na prestup ďalších hráčov Santosu do katalánskeho tímu.