Osobnosť Štefánika pripomenú aj koncerty a výstavy

Milan Rastislav Štefánik, archívna snímka. Foto: TASR - Zdenko Dzurjanin Foto: TASR - Zdenko Dzurjanin

Bratislava 7. mája (TASR) - Mimoriadne koncerty, výstavy a ďalšie spomienkové podujatia pripravuje v rámci Roka Milana Rastislava Štefánika Ministerstvo kultúry (MK) SR. Celoslovenskou spomienkovou slávnosťou na Bradle v sobotu 4. mája sa séria podujatí v gescii rezortu kultúry len začala.Štátne divadlo Košice už od marca uvádza multimediálnu tanečnú inscenáciu M. R. Štefánik autorského tímu Ondreja Šotha. Umeleckou udalosťou bude komplexný výstavný a expozičný projekt Slovenského národného múzea "Cieľ: osudy a osobnosť M. R. Štefánika: študent, astronóm, vojak, diplomat, zberateľ". Podľa MK SR sa výstava od septembra postupne uskutoční na Bratislavskom hrade, v pražskom Národnom múzeu, Košariskách a na slovenských zahraničných úradoch.Koncerty k výročiu jeho úmrtia a narodenia uvedie v Prahe a v Berlíne Štátny komorný orchester Žilina spolu so zborom Umeleckého súboru Lúčnica. Ako ďalej uvádza rezort kultúry, slávnostnú symfóniu In memoriam M. R. Štefánik od súčasného slovenského skladateľa Petra Martinčeka odohrá Slovenská filharmónia 12. septembra v bratislavskej Redute. Hudobno-poetické pásmo venované Štefánikovi zase pripravila Štátna opera Banská Bystrica. Jeho mimoriadne zásluhy si uvedomia aj mladé ročníky vďaka literárnej súťaži "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko".Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej (Smer-SD) vláda SR vyhlásila 6. februára rok 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Zároveň schválila návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam Štefánika v rokoch 2019 a 2020.Spomienkové obdobie bude trvať do 21. júla 2020, teda do dňa 140. výročia narodenia M. R. Štefánika.