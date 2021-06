Osobný vlak v Čachticiach zrazil dieťa, dychová skúška u rušňovodiča bola negatívna

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - V železničnej zastávke Čachtice v pondelok 14. júna popoludní osobný vlak zachytil a zranil maloletú osobu, ktorá z doposiaľ nezistených príčin vošla do jazdnej dráhy vlaku. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková „Podľa doteraz získaných informácií rušňovodič použil zvukové výstražné znamenie aj rýchločinné brzdenie, no pre krátku vzdialenosť nedokázal zrážke zabrániť. Dychová skúška u rušňovodiča bola negatívna. Zrazená osoba utrpela doposiaľ nezistené zranenia," uviedla Adámiková.Trenčianske oddelenie železničnej polície vec objasňuje ako priestupok na úseku dráhy. „Polícia apeluje na rodičov, aby naučili svoje deti, že koľajisko nie je bezpečným miestom. Vlaky jazdia veľkou rýchlosťou a majú dlhú brzdnú dráhu. To spôsobuje, že nevedia rýchlo zastaviť pred prekážkou a keďže jazdia po koľajniciach, nemôžu sa žiadnej prekážke nijakým spôsobom vyhnúť," dodala Adámiková.