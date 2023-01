Osoby majúce kanál na platformách na zdieľanie videí, to musia oznámiť Rade pre mediálne služby

Zákon o mediálnych službách

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Fyzické osoby, ktoré majú kanál na platformách na zdieľanie videí, majú oznamovaciu povinnosť voči Rade pre mediálne služby (RMS ). Ak poskytujú audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie výlučne na platformách, ako sú Facebook Watch, TikTok či YouTube, musia to RMS oznámiť najneskôr v deň jej spustenia.Oznamovaciu povinnosť si mali splniť do 31. decembra minulého roka. Túto povinnosť im zaviedol zákon o mediálnych službách.„Ide o subjekty, ktoré doteraz voči Rade nemali žiadnu povinnosť, a tak je pravdepodobné, že jej zavedenie nepostrehli. Neoznámenie poskytovania je však v zákone spojené s peňažnou sankciou. Naším cieľom nie je pokutovanie, ale prevencia a edukácia, preto sa touto formou obraciame na spomenutých poskytovateľov s výzvou, aby si splnili svoju oznamovaciu povinnosť,“ uviedol riaditeľ RMS Martin Dorociak.Náležitosti oznámenia poskytovania sú dostupné na webstránke Rady. RMS o tom informovala v tlačovej správe.Nová legislatíva sa dotkla i webových archívov televízií či sekcií spravodajských portálov s ich vlastnými reláciami. Dosiaľ mali len oznamovaciu povinnosť, ktorú stačilo splniť v deň spustenia, avšak po novom potrebujú autorizáciu od RMS. Je potrebné žiadať o ňu s dostatočným predstihom vzhľadom na to, že Rada má 90 dní na jej udelenie.Dorociak vysvetlil, že všetky audiovizuálne mediálne služby, ktoré evidovali v zoznamoch Rady pre vysielanie a retransmisiu, včas upozornili na zmenu listom. Doplnil, že cieľom bolo predísť nezákonnému konaniu, keďže poskytovanie týchto služieb bez autorizácie je zakázané a regulátor zaň môže udeliť sankciu.Autorizáciu budú potrebovať i vysielatelia internetových rádií. Predošlá právna úprava nepovažovala poskytovanie výlučne zvukových záznamov prostredníctvom internetu za vysielanie, ani audiovizuálnu mediálnu službu. Nebola s ním teda spojená žiadna povinnosť voči Rade, avšak súčasná legislatíva šírenie programových služieb prostredníctvom internetu považuje za vysielanie prostredníctvom internetu.„Ide o tzv. webcasting, základný spôsob verejného prenosu, na ktorý je nutné udelenie autorizácie vysielania,“ vysvetlil Dorociak.Dodal tiež, že o autorizáciu musia dotknuté subjekty včas požiadať, keďže ju musia mať udelenú do 30. júna 2023. Na simulcasting, teda na šírenie programovej služby prostredníctvom internetu simultánne s jej bežným vysielaním, bude subjektom stačiť doložka iného verejného prenosu. RMS ju udeľuje k ich autorizácii vysielania, je však potrebné požiadať o ňu najneskôr 90 dní pred spustením simulcastingu.Pre klasické televízie a rádiá sa doterajšie licencie na vysielania nahradia autorizáciami vysielania. Noví vysielatelia požiadajú o ich udelenie, starším vysielateľom by mali byť udelené do 30. júna, keď licenciám udeleným Radou pre vysielanie a retransmisiu podľa zákona skončí platnosť.„Aj v tomto prípade sme rátali s tým, že držitelia licencií nemuseli zmenu zákona postrehnúť. Listom sme sa preto obrátili na viac ako 160 vysielateľov, aby sme ich informovali o všetkých údajoch, ktoré zákon požaduje uviesť pre prevod ich licencie na autorizáciu. Ak by si túto povinnosť nesplnili, o oprávnenie vysielať by prišli,“ povedal Dorociak.Dodal, že podobne boli o zmenách Kanceláriou Rady informovaní aj prevádzkovatelia retransmisie. Všetky dotknuté subjekty tiež podľa Dorociaka upozornili aj na novú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora.