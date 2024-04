Osoby so zdravotným postihnutím dostanú nové preukazy. Európsky parlament chce jednotný prístup v celej únii

Voľný pohyb pre všetkých Európanov

Fyzické podoby preukazov

25.4.2024 (SITA.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu v stredu schválili zavedenie európskych preukazov a európskych parkovacích preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím. Tieto pravidlá zavedú celoeurópsky preukaz zdravotného postihnutia, aby sa zabezpečilo, že osoby so zdravotným postihnutím budú mať rovnaký prístup k preferenčným podmienkam, ako napríklad zľavnené alebo nulové vstupné, prednostný prístup či prístup na vyhradené parkovisko.Oba preukazy umožnia držiteľom, ako aj ich sprievodcom a asistenčným zvieratám, prístup k takmer rovnakým podmienkam ako držiteľom národnej karty. Nové pravidlá sa budú vzťahovať len na krátkodobé pobyty, s výnimkou držiteľov preukazu, ktorí sa presťahujú do iného členského štátu z dôvodu programu mobility, ako je napríklad Erasmus+.„EÚ sa musí zasadzovať za rovnaké práva pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci EÚ. Som obzvlášť hrdá na to, že preukazy teraz budú pokrývať pobyty dlhšie ako tri mesiace, takže zdravotne postihnutí občania budú mať prístup k preukazom aj vtedy, keď študujú v zahraničí. Význam európskeho preukazu zdravotného postihnutia presahuje len uľahčenie cestovania. Stelesňuje záväzok EÚ zabezpečiť voľný pohyb pre všetkých Európanov,“ vyhlásila slovenská spravodajkyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová Európsky preukaz zdravotného postihnutia sa bude vydávať vo fyzickom formáte, a ak bude k dispozícii, v digitálnom formáte a bude sa vydávať a obnovovať bezplatne. V závislosti od krajiny môžu byť za stratu a poškodenie karty účtované poplatky.Európska parkovacia karta pre osoby so zdravotným postihnutím bude vydaná vo fyzickej podobe. Krajiny EÚ však boli vyzvané, aby vydávali kartu aj v digitálnom formáte. Taktiež sa budú môcť rozhodnúť účtovať poplatok za administratívne náklady na vydanie a obnovenie karty.