Osoby starajúce sa o ťažko zdravotne postihnuté dieťa by mohli od mája požiadať o príspevok na opatrovanie skôr

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Osoby starajúce sa o ťažko zdravotne postihnuté dieťa by mohli od mája tohto roka požiadať o príspevok na opatrovanie ešte pred tým, ako toto dieťa dovŕši šesť rokov veku, najskôr však tri mesiace pred ukončením rodičovskej dovolenky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý do parlamentu predložila skupina poslancov NR SR za hnutie OĽaNO Rodiny s ťažko zdravotne postihnutými deťmi by tak mohli plynule prejsť z poberania rodičovského príspevku na príspevok na opatrovanie. V súčasnosti je možné osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vypracovať komplexný lekársky posudok na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie až po ukončení rodičovskej dovolenky, teda až po dovŕšení šiesteho roku veku dieťaťa.Podľa predkladateľov to však vytvára neistotu a v období, kým je dokončené posúdenie, rodina zostáva bez finančnej podpory, čo môže trvať dva až tri mesiace. Podľa navrhovanej novely zákona by mohol rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím požiadať o príspevok vopred, ešte v období trvania rodičovskej dovolenky, pričom príspevok na opatrovanie by mu štát vyplácal až po ukončení rodičovskej dovolenky.