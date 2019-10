Osoby vylúčené z hrania hazardných hier by mohli mať zákaz stávkovania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. októbra (TASR) - Osoby, ktoré sú evidované v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier, by mohli mať zakázané stávkovanie. Vyplýva to z novely zákona o hazardných hrách z dielne opozičného hnutia Sme rodina, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok posunuli do druhého čítania.Cieľom návrhu zákona je podľa predkladateľov doplniť pravidlá ochrany hráčov hazardných hier a zakázať stávkovanie tým osobám, ktoré sú evidované registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier. Týmto opatrením by sa podľa poslancov obmedzili najmä finančné a sociálne následky hrania týchto hier.Prevádzkovatelia stávkovej hry by tak mohli mať povinnosť neumožniť osobám účasť na tomto type hazardnej hry. Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje stávkovú hru, by na tieto účely mal byť povinný využívať register vylúčených osôb a požadovať predloženie preukazu totožnosti." doplnili poslanci v dôvodovej správe návrhu.Zmeny by v prípade schválenia mohli byť účinné od 1. januára 2020.