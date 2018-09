Osorio by sa mal stať novým trénerom Paraguaja

Tréner Juan Carlos Osorio. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Asunción 1. septembra (TASR) - Novým trénerom paraguajskej futbalovej reprezentácie by sa mal stať Kolumbijčan Juan Carlos Osorio. Podľa juhoamerických médií podpíše bývalý kouč Mexika štvorročný kontrakt a jeho hlavným cieľom bude priviesť "La Albirroja" na MS 2022 v Katare.Paraguajčania dosiahli na MS 2010 v JAR pod vedením Argentínčana Gerarda "Tatu" Martina historický postup do štvrťfinále, na MS 2014 v Brazílii i MS 2018 v Rusku však chýbali. Osorio sa na tohtoročnom svetovom šampionáte prebojoval s Mexikom do osemfinále, v ktorom Aztékovia podľahli Brazílii. V základnej skupine Mexičania zdolali Nemcov - majstrov sveta spred štyroch rokov.