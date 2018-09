Osorio sa stal novým trénerom Paraguaja, podpísal štvorročnú zmluvu

Tréner Juan Carlos Osorio. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Asuncion 4. septembra (TASR) - Novým trénerom paraguajskej futbalovej reprezentácie sa stal Kolumbijčan Juan Carlos Osorio. Bývalý kouč Mexika podpísal so zväzom štvorročný kontrakt a jeho hlavným cieľom bude priviesťna MS 2022 v Katare.Paraguajčania dosiahli na MS 2010 v JAR pod vedením Argentínčana GerardaMartina historický postup do štvrťfinále, na MS 2014 v Brazílii i MS 2018 v Rusku však chýbali. Osorio sa na tohtoročnom svetovom šampionáte prebojoval s Mexikom do osemfinále, v ktorom Aztékovia podľahli Brazílii (0:2). V základnej skupine Mexičania zdolali Nemcov - majstrov sveta spred štyroch rokov.Osoria na mexickej lavičke dočasne nahradil Brazílčan Ricardo Ferretti. Informovala o tom agentúra AP.