Ostali vám tohtoročné rekreačné poukazy? Budúci rok ich už nebude možné využiť, rozhodla koaličná rada

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rekreačné poukazy pre zamestnancov, ktorí ich nevyužili v tomto roku, nebude možné využiť v budúcom roku. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom Sme rodina) to zdôvodnil tým, že na tom nebola zhoda v rámci koaličnej rady.Tento návrh sa tak nedostal cez pozmeňujúci návrh do novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorú v utorok schválili poslanci parlamentu.„Nepodarilo sa to zapracovať, keďže nebola dohoda na koaličnej rade o prenositeľnosti rekreačných poukazov. Tak poukazy na rekreáciu z roku 2021 nebude možné uplatniť v roku 2022," povedal Doležal. Neuviedol, kto bol proti prenosu rekreačných poukazov na budúci rok.