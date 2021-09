Ostrov pri Sicílii zasiahlo tornádo, hlásia mŕtvych aj zranených

Obeťami sú obyvatelia ostrova

Dvaja ľudia sú v kritickom stave

11.9.2021 (Webnoviny.sk) - Dvaja ľudia zomreli a niekoľkí ďalší utrpeli zranenia na talianskom ostrove Pantelleria južne od Sicílie, keď ho v piatok večer zasiahlo tornádo, ktoré prevrátilo niekoľko áut.Informovali o tom talianski hasiči. Na mikroblogovacej sieti Twitter uviedli, že tornádo ostrov zasiahlo krátko po siedmej večer.„Stĺpy elektrického vedenia sú naklonené, strechy poškodené a stromy vyvrátené," napísali hasiči. Ostrov Pantelleria je obľúbenou destináciou dovolenkárov.Podľa talianskej agentúry ANSA obeťami tornáda sú však obyvatelia ostrova, a to hasič, ktorý tam pracoval, a 86-ročný muž. Obete boli v dvoch autách, ktoré sila tornáda zdvihla do vzduchu, konštatovala ANSA.Starosta obce Pantelleria Vincenzo Vittorio pre televíziu Sky TG24 povedal, že deväť ľudí utrpelo zranenia, pričom dvaja z nich sú v kritickom stave. Zatiaľ sa neobjavili správy, že by niekto bol nezvestný, dodal starosta.