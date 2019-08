Ostrým štrajkom vodičov v Arrive Nitra sa zaoberá aj samospráva

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Nitra 26. augusta (TASR) – Situáciou v spoločnosti Arriva Nitra, a. s., a ostrým štrajkom jej vodičov sa zaoberá aj samospráva, ktorá si výkony u dopravcu objednáva. Ostrý štrajk môže od 2. septembra ohroziť prímestskú autobusovú dopravu v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Topoľčany i v meste Nitra.Nitriansky samosprávny kraj (NSK) už s dopravcom rokuje o riešení situácie.vysvetlila Oľga Prekopová, hovorkyňa predsedu NSK Milana Belicu.Podľa stanoviska NSK sú rokovania o mzdách problémom medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Kraj však nemôže dopustiť ohrozenie prímestskej autobusovej dopravy.dodala Prekopová.Hrozbou štrajku vodičov autobusov sa intenzívne zaoberá aj nitrianska radnica. Vedenie mesta je v kontakte s vedením spoločnosti Arriva Nitra i s odborármi.uviedol pre TASR poradca pre komunikáciu na Mestskom úrade v Nitre Henrich Varga. Podľa jeho slov by štrajk vodičov autobusov na začiatku školského roka a v čase, keď bude čiastočne uzatvorený kľúčový Univerzitný most v centre mesta, mohol spôsobiť v doprave obrovské problémy.Spoločnosť Arriva, a. s., vydala k vyhláseniu ostrého štrajku vodičov autobusov iba stručné vyhlásenie, v ktorom oznámila, že rokovania so zástupcami odborov sa uskutočnia aj v priebehu tohto týždňa.uviedla riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz.