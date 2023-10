Osud krajiny má v rukách Progresívne Slovensko, tvrdí Gröhling

Ponuka na post premiéra

Dve možnosti

7.10.2023 (SITA.sk) - Osud krajiny má v rukách Progresívne Slovensko (PS) . Na sociálnej sieti to uviedol poslanec Branislav Gröhling (SaS) s tým, že už na stretnutí s PS v utorok 3. októbra s predsedom strany Sloboda a Solidarita Richardom Sulíkom hovorili, že Hlasu-SD treba okamžite ponúknuť pozíciu predsedu vlády a ministra vnútra, aby Robert Fico nemal náskok.„Tieto voľby totiž de facto vyhral Hlas, pretože si ako jediný môže vyberať, s kým pôjde do vlády," uviedol Gröhling a dodal, že je rád, že sa PS rozhodlo dať ponuku Hlasu na premiéra.„Ďalšou potešujúcou správou je, že po včerajšku je opäť za rokovacím stolom aj Kresťanskodemokratické hnutie," napísal Gröhling a podotkol, že stále tu však hrozí vznik vlády Smeru , Hlasu a Slovenskej národnej strany „Keď sa pozriem na možné nominácie, obzvlášť pri školstve, je mi smutno. Ak nám ide o budúcnosť Slovenska, ponuka pre Hlas sa nemôže týkať len postu premiéra," vyhlásil Gröhling s tým, že na výber sú len dve možnosti, a to štvrtá vláda Smeru alebo vláda s Hlasom.„Buď bude mať Smer pod palcom kompletne celý štát, alebo vznikne slušná prozápadná vláda. Tá druhá verzia vlády je zjavne lepšia možnosť než ďalšie štyri roky Smeru. Preto je treba vyvinúť maximálne úsilie na to, aby takáto vláda vznikla," uzavrel Gröhling.