Osud opustených zvierat závisí od nás. Takto môžete pomôcť!

13.8.2024 (SITA.sk) -Na Slovensku chová minimálne jedného psa 39 % ľudí a aspoň jednu mačku nájdeme v 20 % domácností[1], pričom niektoré odhady hovoria o stovkách domácich miláčikov bez majiteľov, ktorí čakajú na láskyplný a bezpečný domov. Spoločnosť Mars, ktorá distribuuje obľúbené značky krmív pre domácich miláčikov, ako sú Pedigree a Whiskas, vyzýva k spoločnej akcii pri príležitosti Medzinárodného dňa zvierat bez domova. Spoločnosť sa už niekoľko rokov angažuje a dôsledne pracuje na vytváraní lepšieho sveta pre domáce zvieratá, pričom sa zameriava najmä na podporu útulkov, presadzovanie zodpovedného vlastníctva a propagáciu adopcií. Spoločnosť preto zhromaždila tri spôsoby, ako sa môžeme všetci podieľať na zlepšení života opustených domácich miláčikov a zvýšiť ich šance na nájdenie milujúceho domova.Každé zviera si zaslúži bezpečný a milujúci domov. Adopcia môže zmeniť viac životov naraz tým, že zníži zaťaženie útulkov a umožní tak danej organizácii zachrániť a prijať viac zvierat. Existuje mnoho dôvodov pre adopciu, napríklad to, že zvieratá z útulkov už prešli základnými zdravotnými prehliadkami a očkovaním, takže ako nový majiteľ máte istotu, že vaše zviera bude zdravé, alebo presne viete, aké špeciálne potreby bude mať váš nový domáci miláčik. Ošetrovatelia tiež dobre poznajú zvieratá, ktoré prijímajú, takže môžu pomôcť vybrať také, ktoré najlepšie vyhovuje vášmu životnému štýlu a osobnosti.Mali by sme mať na pamäti, že adopcia by mala byť zodpovedným rozhodnutím, ktoré zahŕňa každoročné očkovanie, prípadnú lekársku starostlivosť, ideálne krmivo, dostatok pohybu a hier pre dané plemeno a taktiež stabilitu bezpečného a zaisteného domova. V prvom rade je potrebné vybrať zviera, ktoré vyhovuje nášmu životnému štýlu, rytmu a okolnostiam, aby sme mu mohli poskytnúť vhodné prostredie a starostlivosť. A s odchytenými túlavými psami a mačkami môžete nadviazať zvláštny vzťah, pretože vám starostlivosť oplácajú mimoriadnou láskou a vďačnosťou.Spoločnosť Mars tiež motivuje svojich spolupracovníkov k adopcii prostredníctvom svojho interného programu. Všetkým spolupracovníkom, ktorí si adoptujú psa alebo mačku, poskytuje ročnú zásobu krmiva pre domácich miláčikov. Kancelárie spoločnosti Mars sú tiež pet-friendly a podporujú blízky a vyvážený vzťah medzi majiteľom a domácim miláčikom.Útulky neúnavne pomáhajú zatúlaným zvieratám a ich prácu môže podporiť každý. Peňažné dary môžu pomôcť zaistiť zvieratám krmivo, lekársku starostlivosť a ďalšie základné potreby, rovnako ako pomôcť s údržbou a vylepšovaním útulku. Okrem finančnej podpory sú veľkou pomocou aj materiálne dary, ako sú deky, hračky, krmivo a čistiace prostriedky. Spoločnosť Mars podporuje domáce zvieracie útulky darovaním krmiva už niekoľko rokov a minulý rok bolo do útulkov v núdzi dodaných viac ako 13 000 kg krmiva pre zvieratá.Okrem finančnej a materiálnej podpory môžeme útulkom venovať aj svoj čas a energiu, aby sme im pomohli v ich činnosti. Dobrovoľníctvo nám umožňuje podieľať sa na každodennej starostlivosti o zvieratá, ich venčení a socializácii, čo robí ich každodenný život šťastnejším. Okrem toho môžeme vďaka interakcii so zvieratami tiež nájsť zviera, ku ktorému si vytvoríme zvláštny vzťah a nakoniec si ho osvojíme."Dobrovoľnícke akcie v útulkoch prinášajú nielen radosť, ale aj zmysluplnú pomoc útulkom pre zvieratá. Spoločne so spolupracovníkmi mám tú česť prispieť k lepšiemu životu zvierat v útulkoch v rámci dobrovoľníckych dní, ktoré sú organizované spoločnosťou Mars už niekoľko rokov, či už venčením psov alebo vylepšovaním areálov, kde momentálne opustené zvieratá žijú. Vidieť výsledky našej práce a radosť zvierat je pre nás neoceniteľnou odmenou. Dobrovoľníctvo v útulkoch nám umožňuje nielen pomáhať tam, kde je to potrebné, ale aj posilňovať tímového ducha a vzájomnú spoluprácu medzi spolupracovníkmi," uvádzaPretože útulky pre zvieratá často nemajú dostatok zdrojov, je pomoc dobrovoľníkov na ich prevádzku nevyhnutná. Nájdite najbližší útulok a opýtajte sa na možnosti dobrovoľníctva!"Jedným z hlavných cieľov našej spoločnosti je vytvoriť lepší svet pre domáce zvieratá, čo sa snažíme dosiahnuť tým, že staviame na pilieroch, ako je podpora adopcií a dlhodobá podpora zvieracích útulkov. Nezabúdajme, že každá malá zmena a čin, ktorý podnikneme, môže urobiť zajtrajšok lepším miestom nielen pre nás, ale aj pre našich domácich miláčikov," uviedol[1] Údaje pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu agentúry Go4insight, ktorý sa realizoval na populácii Slovenskej republiky vo veku 15 – 79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov na prelome mája a júna 2021Informačný servis