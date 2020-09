Osud slovenských riek máme vo svojich rukách, nenechajme to plávať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Chráňme si naše rieky a vodné nádrže, vyzýva zákazníkov Lidl.Každý deň robíme množstvo rozhodnutí, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Každý deň, každý jeden z nás rozhoduje o tom ako bude vyzerať naša príroda. Nie v budúcnosti, už teraz. Mnohé z týchto rozhodnutí si ani neuvedomujeme, na osud našej krajiny pritom majú zásadný vplyv. Nenechajme to plávať. Tak znie názov kampane spoločnosti Lidl Slovenská republika a Slovenského vodohospodárskeho podniku. Diskont do nej zapojí aj svojich zákazníkov a jej cieľom je prispieť k čistejším slovenským riekam a vodným nádržiam.Nenápadné a predsa sú všade, mikroténové vrecká najčastejšie používané na ovocie a zeleninu či na pečivo. Určené sú na jedno použitie a svoj účel teda splnia krátko po opustení obchodu. Ak sa však dostanú do prírody, potrvá aj desiatky rokov kým sa rozložia. Ich nadbytočné používanie znečisťuje naše rieky, čistotu slovenských vôd preto doslova máme vo svojich rukách."Kampaň ´Nenechajme to plávať´ je v prvom rade o tom, že každý z nás má na výber a môže svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať naša príroda. Chceme, aby sa ľudia zamysleli, či naozaj potrebujú mikroténové sáčky a nemajú poruke ekologickejšiu alternatívu. Veríme, že sa nám podarí otvoriť diskusiu o nadmernom používaní týchto obalov, vzdelávať našich zákazníkov a v konečnom dôsledku znížiť objem používaných jednorazových sáčkov. Súčasťou kampane je aj náš príspevok k čisteniu slovenských vôd," vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.Od pondelka 14. septembra dá Lidl svojim zákazníkom na výber – ak sáčok skutočne potrebujú, môžu si zaň dobrovoľne zaplatiť jeden cent. Diskont sa zaviazal zdvojnásobiť túto sumu a prispieť ňou Slovenskému vodohospodárskemu podniku na čistenie slovenských riek a vodných nádrží. "Za Slovenský vodohospodársky podnik, ako aj za svoju osobu môžem povedať, že vítame každú aktivitu, ktorá smeruje k zlepšeniu životného prostredia. Preto som veľmi rád, že sa spoločnosť Lidl rozhodla aj takýmto spôsobom dopomôcť k čistejším riekam a nádržiam na Slovensku," uviedol Ing. Róbert Hok, generálny riaditeľ SVP.V rámci projektu Lidl venuje Slovenskému vodohospodárskemu podniku, ktorý spravuje viac ako 55 tisíc km vodných tokov a viac ako 300 vodných nádrží prostriedky určené práve na ich čistenie od plastového odpadu. Finančná podpora pre SVP, ktorý sa bude v spolupráci s dobrovoľníkmi, školami či obcami tak ako doteraz podieľať na zbere odpadu z brehov vodných tokov a z hladín nádrží prebiehať od jari 2021. Za odvezený a zlikvidovaný odpad budú vodohospodárom v závislosti od príspevkov zákazníkov tieto náklady refundované. O jednotlivých etapách bude diskont informovať na svojich profiloch na sociálnych sieťach a webových stránkach.Lidl a SVP iniciatívu predstavili v sobotu 12. septembra v Margecanoch. Zamestnanci reťazca a vodohospodári zároveň čistili sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej priehrade. Čistenia sa zúčastnil aj známy reper Kali , ambasádor projektu "Nenechajme to plávať". Kali k projektu zložil aj rovnomennú pieseň.Informačný servis