Osudy Jana Palacha sa dočkali ďalšieho filmového spracovania

Bratislava 1. augusta (TASR) - Koncom augusta príde do slovenských kín film Jan Palach. Ďalšie filmové spracovanie osudov študenta, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti sovietskej invázii do Československa, nakrútil režisér Robert Sedláček podľa scenára spisovateľky Evy Kantůrkovej. Za kamerou stál Jan Šuster, autorom hudby je Michal Rataj. Hlavnú úlohu stvárnil Viktor Zavadil, ďalej hrajú Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, Kristína Kanátová, Michal Balcar, Karel Jirák, Jan Vondráček.Film rozpráva príbeh posledných mesiacov Palachovho života, ukazuje cestu, na ktorej sa z milujúceho syna, oddaného priateľa a citlivého, premýšľajúceho študenta filozofie stala "pochodeň číslo 1". Posledných niekoľko mesiacov života mladého muža pozoruje na základe dostupných faktických prameňov a zároveň premýšľa, čo sa mladému mužovi tiahlo hlavou. Jan Palach nikomu z blízkych o svojom rozhodnutí vopred nepovedal. Ani nenaznačil, že by bol niečoho takého schopný. Vo filme prechádza vzťahom so svojou priateľkou Helenkou, búrlivým študentským životom roku 1968, spolužitím s matkou doma vo Všetatoch, zažije študentské brigády v Kazachstane a Francúzsku, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Rovnako ako sa od jesene 1968 mení verejný život, kolorit ulíc i výrazy ľudí, deje sa niečo s Janom. Ako je možné, že si nič nevšimlo jeho dievča, matka ani spolužiaci? Ešte to ráno si vzal od mamy desiatu, na internáte vtipkoval so spolužiakom a pred odchodom do mesta sa osprchoval. Kamera po celý čas sleduje Janovu tvár a snaží sa v nej zachytiť okamihy rozhodnutia."Chcem rozprávať tragický príbeh Jana Palacha, ktorý nie je detsky naivným bojom proti totalite, ale extrémnym príkladom toho, kam až všadeprítomná konformita a prispôsobivosť dohnaná do krajnosti, môže zaviesť citlivého jedinca," povedal o novom česko-slovenskom filme režisér Sedláček, ktorý sa podpísal napríklad pod hrané snímky Pravidla lži (2006), Největší z Čechů (2010), Rodina je základ státu (2011) alebo televízne seriály České století (2013) či Bohéma (2017).Drámu Jan Palach prinesie do slovenskej kinodistribúcie od 30. augusta spoločnosť CinemArt Slovensko.