Osviežte svoj šatník – nechajte sa unášať na vlne nových trendov

Okoreňte si svoj šatník optimizmom

Aj praktický outfit môže byť štýlový

27.3.2023 (SITA.sk) -Prvým trendom na sezónu jar/leto 2023 z dielne F&F sú outfity, ktoré sršia optimizmom vďaka ladeniu farebných tónov do palety sladkých cukrových farieb v kombinácii so strihmi inšpirovanými štýlom sedemdesiatych rokov. Vrstvenie, džínsovinové prvky a optimistické farby. Ak túto jar zvolíte tieto kombinácie, určite nešliapnete vedľa a navyše budete štýlová a trendy.F&F kolekcia plná rôznych lichotivých strihov je vytvorená s ohľadom na dlhú životnosť a obsahuje množstvo štýlových prvkov, s ktorými si dokážete vytvoriť dokonalý outfit od hlavy po päty. Tieto hravé a funkčné kúsky oblečenia môžete nosiť spolu, a tak vytvoriť jednotný štýlový outfit tzv. "tón v tóne", alebo ich ladiť s inými kúskami, ktoré už máte v šatníku. Nebojte sa preto farieb a zaraďte ich počas jari a leta do vášho šatníka aj vy!V novej kolekcií dáva F&F opätovne šancu oblečeniu v oversize strihu, ktoré je premyslené do posledného detailu. Kombinujte ich s rôznymi štýlmi a strihmi. Nebojte sa okrem oversize mikín a tričiek siahnuť aj po oversize nohaviciach alebo džínsoch, ktoré vám dodajú mladistvý look a šmrnc. Do popredia sa opäť dostávajú aj široké džínsy v retro nádychu, ktoré sa dokonale hodia aj ku klasickým tričkám alebo košeliam. Ak ste skôr šatový typ, skúste siahnuť po midi šatách zdobených výšivkami. Skvele sa hodia na letné párty či baby showers. Celý sortiment denimových džínsov je vyrobený z BCI bavlny získavanej zo zodpovedných zdrojov, o čom svedčí cerfitikát "Made Mindfully".Pri jej výrobe sa navyše F&F snaží spotrebovať čo najmenšie množstvo vody a energie, vďaka čomu chce zabezpečiť nízky dopad na životné prostredie. Snaží navrhovať produkty, ktoré sa nielen dokonale hodia do šatníka zákazníkov, ale sú aj ohľaduplné k našej planéte. Taktiež, na výrobu pánskych a dámskych plaviek preto používa minimálne 50 % recyklovaného polyesteru a nylonu.Ústredným prvkom druhého horúceho trendu, na ktorý sa značka F&F zamerala, je praktickosť. F&F rozumie potrebám svojich zákazníkov a preto sa snaží o to, aby sa cítili vo svojich outfitoch dobre, štýlovo, ale aby ich vedeli využiť aj na bežný deň. Preto prichádza s trendom na jar/leto 2023, ktorý sa vyznačuje čistým a jednoduchým štýlom, čím podnecuje k čoraz praktickejšiemu spôsobu obliekania. Nadčasové komplety sú ideálnym kúskom, v ktorom sa budete cítiť pohodlne a štýlovo aj za horúceho letného počasia. Objavte všestrannú F&F ponuku a stavte na teplé odtiene farieb ako škoricová či oranžová!Denim nemusí byť len modrý alebo čierny. Siahnite po džínsoch vo výrazných farbách alebo zemitých odtieňoch, ktoré sa dajú ľahko vrstviť a ponúkajú možnosť vytvoriť si moderný a nadčasový outfit. Veľmi praktickým kúskom do vášho šatníka na nasledujúcu sezónu sú overaly s krátkym či dlhým rukávom, ktoré sú ideálnym kúskom či už do horúceho dňa alebo chladnejšieho večera. V novej kolekcii F&F ich teraz nájdete aj v trendy zemitých farbách za dostupné ceny.Praktickým kúskom na bežný deň môžu byť aj sofistikované komplety, ktoré pôsobia formálnejšie, ale vďaka správne zvoleným materiálom, ktoré značka F&F využíva, bude aj takýto elegantný outfit praktický a pohodlný. Štýlový outfit na bežné nosenie dosiahnete aj s pomocou pánskeho saka či ľanových midi sukní, ktoré budú vyzerať skvele v kombinácii s jednoduchými topmi.Ďalšie inšpirácie a tipy na prebiehajúce akcie v oddelenia F&F nájdete na https://tesco.sk/ff/ Informačný servis