Otázky onkologických pacientov v boji s ochorením nekončia

Pacientom pomáhajú organizácie

SOPO poskytuje pomoc pacientom aj lekárom

Dlhoročný lekár a onkológ, Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD, ktorý niekoľko rokov pôsobil aj v USA, poukazuje na problémy onkologických pacientov, s ktorými zápasia po zistení ochorenia. Pacient nie je vždy dostatočne informovaný o svojich diagnostických a terapeutických možnostiach a s ochorením prichádzajú aj ďalšie otázky napríklad zo sociálno-právnej oblasti. "Vznik nových iniciatív, ktoré pacientovi pomôžu s riešením sociálno-právnych otázok vítam. Keďže onkológ je v prvom rade špecialistom a pacientovi by mal poskytnúť najmä zdravotnú starostlivosť, nevie mu odpovedať na všetky otázky," hovorí docent Korec. Bezplatná sociálno-právna poradňa (SOPO) však uľahčuje aj prácu lekárov, keďže sú otázkami zo sociálno-právnych oblastí často konfrontovaní, doplnil Doc. MUDr. Peter Beržinec CSc.Okrem lekárskej starostlivosti sú v terapii onkologických pacientov dôležité aj pacientske organizácie. Združujú pacientov a ich rodiny, pozornosť venujú informovanosti širokej verejnosti, ale pomáhajú pacientom napríklad aj v riešení sociálnych problémov a komunikácii s úradmi. Riaditeľka OZ Amazonky, Mgr. Eva Bacigálová, je jednou z tých, ktoré ťažké ochorenie prekonali a potvrdila, žeby v tom období uvítala pomoc aj v sociálno-právnej oblasti. V občianskom združení pôsobí aj Ing. Soňa Ďurčová, ktorá je sociálnou pracovníčkou v teréne. Problémy pacientiek sa snaží riešiť mimosúdne, v prípade potreby ich však na základe splnomocnenia zastupuje aj v komunikácii s úradmi, so zdravotnou či sociálnou poisťovňou.Výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine, Ing. Eva Kováčová, vysvetlila dôležitosť psychosociálnej pomoci, ktorú sa v rámci organizácie a spolupráce s nemocnicami snažia zabezpečiť. Okrem prevádzkovania Linky pomoci zabezpečujú pre onkologických pacientov aj terapeutické voľnočasové aktivity. Zdôraznila, že práve psychologická pomoc prispieva popri odbornej lekárskej starostlivosti k úspešnej liečbe zákerného ochorenia. Bezplatné sociálno-právne poradenstvo SOPO chce nadviazať práve na aktivity existujúcich pacientskych organizácií, keďže je určené pre všetkých onkologických pacientov, bez ohľadu na konkrétny druh ochorenia.SOPO je poradňou, ktorá poskytuje pomoc v riešení otázok nielen onkologických pacientov, ale uľahčuje prácu aj lekárom či zdravotným sestrám. "Chceme pomôcť ako pacientom, tak aj ošetrujúcim lekárom, ktorí sú často konfrontovaní otázkami aj zo sociálno-právnej oblasti. Veríme, že vďaka bezplatnej poradni tak môžu lekári čas strávený s pacientom venovať predovšetkým terapii a liečbe ochorenia," vysvetľuje komunikačná špecialistka spoločnosti TEVA Pharmaceuticals, Ing. Beáta Melichová.V poradni SOPO v súčasnosti pôsobí a na pacientske otázky odpovedá JUDr. Katarína Fedorová, PhD. Na základe svojich skúseností konštatuje, že systém sociálneho zabezpečenia je zložitý a pre laika je náročné zistiť, na čo má nárok. Kľúčom k úspechu je pritom často práve správne naformulovaná žiadosť či odvolanie. Vyriešenie problémov, ktoré sa týkajúce napríklad sociálnej neistoty pacientov, prispievajú k ich psychickej pohode a zvyšujú šance na vyliečenie. Do poradne sa dostanete prostredníctvom web stránky www.sopo.sk a onkologickí pacienti získajú prístup na základe kartičky s unikátnym kódom, ktorú môžu získať u svojho lekára. V prípade, že daný onkológ o poradni informácie nemá, kartičku s unikátnym kódom je možné získať aj na emailovej adrese: sopo@sopo.sk.