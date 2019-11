Otázky samospráv nemožno riešiť politicky, zhodli sa NKÚ a ZMOS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. novembra (TASR) – Štát nesmie prijímať v prípade samospráv politické rozhodnutia, ale musí pri prenášaní kompetencií na ich plecia vychádzať z relevantných dát, ktoré exaktne poukážu na komplexný ekonomický dosah prijímaných opatrení. Zhodli sa na tom predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger a predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík po piatkovom stretnutí, ktoré bolo venované najmä téme prenesených kompetencií samospráv.upozornil na to predseda NKÚ. Mestá a obce sú, naopak, podľa neho vystavené dôsledkom opatrení, ktoré sa prijímajú na úrovni štátu bez konzultácie s nimi.povedal.Ako príklad spomenul tzv. obedy zadarmo, ale aj návrh zmeny rodných čísiel za identifikátory.dodal Mitrík.Predseda ZMOS-u poukázal na to, že práve novelizácie, ktoré sa týkajú samospráv, majú často skôr opačný ako pozitívny efekt.zdôraznil.Obaja avizovali záujem vytvárať tlak na to, aby sa výstupy, názory a zistenia ZMOS-u i NKÚ viac premietli do legislatívneho procesu.naznačil Mitrík. NKÚ i ZMOS sú tiež pripravené poskytnúť zistenia, ktoré v rámci kontroly a auditu samy získali, ako podklady na nastavovanie verejných politík.dodal Tréger.Riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS Zdenko Krajčír v tejto súvislosti zvýraznil aj nevyhnutnosť stability legislatívneho prostredia, poukázal pritom na to, že zákon o výkone štátnej správy v školstve a školskej samosprávy bol od svojho prijatia novelizovaný už 30-krát, zákon o výchove a vzdelávaní prešiel v posledných štyroch rokoch 12 novelami.skonštatoval.Generálny riaditeľ Kancelárie predsedu NKÚ SR Ľubomír Andrassy poukázal v konkrétnom prípade na otázku školských normatívov, do ktorých výšky sa nepremietajú zvýšené náklady súvisiace s prijímanými balíčkami sociálnych opatrení.uviedol.zdôraznil. Zodpovednosť štátu za systémové zmeny zvýraznil aj v oblasti rozvoja nájomného bývania.