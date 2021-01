Otec Borisa Johnsona žiada o francúzske občianstvo, synovi uštedril ranu pod pás

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - V čase odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie si otec britského premiéra Borisa Johnsona , zdá sa, chce ponechať užšie väzby s euroblokom. Stanley Johnson žiada o francúzske občianstvo a odôvodňuje to tým, že chce "vyzdvihnúť" svoj francúzsky pôvod."Nie je to otázka toho, aby som sa stal Francúzom. Ak tomu dobre rozumiem, už som Francúz. Moja matka sa narodila vo Francúzsku, jej matka bola úplná Francúzka, rovnako ako jej starý otec," povedal 80-ročný Stanley Johnson pre RTL.V tomto období dáva dohromady dokumenty potrebné k podaniu žiadosti. "Pre mňa to predstavuje otázku vyzdvihnutia toho, čo už mám," dodal rodák z Cornwallu, ktorý v referende o brexite v roku 2016 podporoval zotrvanie Veľkej Británie v EÚ.Briti od 1. januára stratili automatické právo žiť a pracovať v 27 členských štátoch EÚ. Tých s dvojitým občianstvom sa to však netýka.