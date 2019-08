Otec Dubovcovej je nespokojný s podporou zväzu: Chcú nás zničiť

Na snímke manažér plážových volejbalistiek Miloš Dubovec počas tlačovej konferencie k pravdepodobnému predčasnému ukončeniu športovej činnosti reprezentačnej dvojice Natália Dubovcová - Andrea Štrbová v Bratislave 20. augusta 2019. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Reakcia Slovenskej volejbalovej federácie na kritiku Dubovca: Nech vysvetlí finančnú tieseň

Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová majú šancu zúčastniť sa na OH 2020 v Tokiu. Ich manažér a Natáliin otec Miloš Dubovec však nie je spokojný s ich podporou. Nepáči sa mu prístup predstaviteľov Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) a žiada od nich adekvátnu finančnú podporu na činnosť oboch volejbalistiek. V prípade nezáujmu podľa neho hrozí neúčasť na najbližších dôležitých turnajoch, vrátane olympijskej kvalifikácie.Dubovec nechápe, prečo dostali jeho dcéra so Štrbovou menej peňazí na túto sezónu ako vlani, hoci zväz má teraz viac finančných prostriedkov z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ako v roku 2018.uviedol na utorkovej tlačovej konferencii Dubovec.Manažérovi sa nepáči ani športový prístup vedenia federácie.V rokoch 2014 až 2016 odsúhlasili plážovým volejbalistkám dokopy 50-tisíc eur. Dotáciou im 45-tisíc pomohol Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v rámci olympijskej solidarity. V roku 2017 dostali 50-tisíc, o rok neskôr 63.800 a hráčky k tomu navyše dostali odmenu 6000 na osobu. V roku 2019 však dostali 50-tisíc plus odmeny, teda o 13.600 eur menej.Dubovca podporil aj Igor Prieložný, bývalý úspešný česko-slovenský volejbalový reprezentant a neskôr tréner.Na štvorhviezdičkovom turnaji World Tour v Moskve skončila slovenská dvojica v osemfinále. Podľahla v ňom nasadeným šestkám Kelly Claesovej a Sarah Sponcilovej z USA hladko 0:2 na sety. Teraz čaká Slovenky finále World Tour v Ríme (4. - 8. septembra) a od 18. do 22. septembra olympijský kvalifikačný turnaj v čínskom Chaj-jang. Na účasť v nich však chýbajú peniaze.poznamenal Dubovec.Riešenie je zatiaľ v nedohľadne, no Dubovec verí, že nejaké nastane.Na vyjadrenia Miloša Dubovca v ten istý deň zareagovala Slovenská volejbalová federácia:SVF v stanovisku uviedla, že má voči tímu plážových volejbalistiek Dubovcová - Štrbová vysporiadané všetky zmluvné záväzky pre rok 2019. Finančné prostriedky určené na činnosť tímu vo výške 33.200 eur boli vyplatené v 100 % výške v troch splátkach už do 7. júna 2019. Nad zmluvný rámec bola tímu vyplatená ďalšia finančná výpomoc vo výške 3800 eur. SVF pravidelne financuje personálne náklady tímu vo výške 2400 eur mesačne. Celková ročná dotácia SVF tak činí 65.800 eur.uvádza sa v stanovisku SVF.Vzniknutou situáciou sa bude vedenie SVF zaoberať a príjme potrebné opatrenia."