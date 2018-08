Otec hovorkyne Bieleho domu chce dovolenkové bývanie v Predjordánsku

Mike Huckabee, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Efrat 1. augusta (TASR) - Bývalý republikánsky kandidát na funkciu prezidenta USA, Mike Huckabee, sa symbolicky zapojil do výstavby v židovskej osade na Izraelom okupovanom západom brehu rieky Jordán. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Huckabee, ktorého dcéra Sarah Sandersová je hovorkyňou Bieleho domu a ktorý je veľkým podporovateľom prezidenta USA Donalda Trumpa, v stredu v novovznikajúcej zástavbe v osade Efrat symbolicky položil na múr vo výstavbe jednu tehlu a pokryl ju maltou. Vyhlásil pritom, že by si tam jedného dňa rád "kúpil dovolenkové bývanie".Tento bývalý guvernér amerického štátu Arkansas je tiež podľa vlastných slov presvedčený, že prezident Trump by sa k nemu rád pridal, "lebo je staviteľ a rád si prezerá staveniská".Stojac pod plagátom, ktorý parafrázoval Trumpovo heslo z jeho predvolebnej kampane na "Build Israel Great Again", Huckabee vyhlásil, že nedokáže vypovedať, aký je na Trumpa hrdý za to, ako pristupuje k Izraelu. Poukázal najmä na uznanie Jeruzalema ako hlavného mesta Izraela, ktoré Trump oznámil vlani v decembri. Huckabee, ktorý je vierovyznaním evanjelikál, dodal, že Trump "buduje nový svetový poriadok".Izrael obsadil Západný breh v roku 1967 počas šesťdňovej vojny. Palestínčania a s nimi aj väčšina medzinárodného spoločenstva označujú tisíce židovských osadníkov žijúcich na tomto území za jednu z prekážok pre nastolenie mieru medzi Izraelom a Palestínčanmi.