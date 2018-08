OTRASNÉ: Aligátor zabil ženu, ktorá bola na prechádzke so psom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. augusta (TASR) - Aligátor zabil v pondelok 45-ročnú ženu, ktorá bola na prechádzke so psom v obytnej štvrti v meste Hilton Head v americkom štáte Južná Karolína.Žena išla popri lagúne, keď aligátor zaútočil na jej psa. Snažila sa ho zachrániť, no jašter ju vtiahol pod vodu.Úrad šerifa v okrese Beaufort uviedol, že podľa svedkov bol aligátor dlhý približne 2,4 metra. Ženu našli mŕtvu vo vode, psovi sa nič nestalo. Po aligátorovi sa pátra.V Južnej Karolíne zaznamenali za uplynulých 40 rokov už iba jeden ďalší smrteľný prípad útoku aligátora. Pri ďalších 20 útokoch ľudia utrpeli zranenia.Sladkovodné lagúny na ostrove Hilton Head sú pre aligátory prirodzeným prostredím a úrady upozorňujú obyvateľov, aby ich nekŕmili alebo sa neprechádzali so psami v ich blízkosti.