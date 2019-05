Otvára sa 20. ročník súťaže Technology Fast 50

Ilustračná snímka. Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Bratislava 21. mája (TASR) - Spoločnosť Deloitte spúšťa registráciu do súťaže Technology Fast 50. Súťaž pre rýchlorastúce technologické spoločnosti má pred sebou už 20. ročník. Technologickým spoločnostiam poskytuje platformu, na ktorej môžu prezentovať svoju pozíciu v odvetví technológií.uviedla Ivana Lorencovičová, partnerka spoločnosti.Technology Fast 50 v strednej Európe je rebríček, ktorý hodnotí 50 rýchlorastúcich verejných a súkromných technologických spoločností na základe percentuálneho rastu výnosov za 4 roky a zahŕňa všetky súvisiace odvetvia – komunikácie, zelené technológie, fintech, hardvér, zdravotníctvo a biotechnológie, médiá, zábavný priemysel a softvér. Súťaž je rozdelená do troch kategórií: Fast 50 (hlavná kategória), Vychádzajúce hviezdy (najmladšie spoločnosti) a Veľká päťka (najväčšie spoločnosti) a udeľujú sa v nej dve ceny – Cena za najväčšiu inováciu a Cena za sociálnu inováciu.Rebríček Fast 50 má dosah ďaleko za hranice strednej Európy. Všetky zúčastnené spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá rebríčka, majú príležitosť zaradiť sa aj do rebríčka Deloitte Fast 500 v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA).