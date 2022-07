Otvárací ceremoniál olympiády v Paríži bude na rieke Seina, pozrieť sa môžu prísť státisíce ľudí

Všetci dôležití ľudia súhlasili

Vstupenky budú elektronické

Premiéru bude mať breakdance

27.7.2022 (Webnoviny.sk) - Organizátori OH 2024 v Paríži pripravujú veľkolepý otvárací ceremoniál na rieke Seina, ktorý schválil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron Vrcholné športové podujatie sa začne presne o dva roky, uskutoční sa v dňoch 26. júla až 11. augusta 2024 v hlavnom meste Francúzska.Oficiálny slogan OH 2024 "Hry otvorené dokorán" vysiela odkaz, že budú dostupné pre každého. "Je jednoduchý a hovorí presne o tom, čo je pre nás dôležité," vysvetlil šéf organizačného výboru Tony Estanguet.Bývalý kanoista a trojnásobný olympijský víťaz uviedol, že Macron, francúzsky minister vnútra aj šéf parížskej polície odsúhlasili organizáciu otváracieho ceremoniálu mimo hlavného štadióna.Približne 10 500 športovcov sa preplaví na rieke Seina z východnej časti mesta na západ, trasa povedie okolo najznámejších mestských pamiatok aj niekoľkých športovísk.Udalosť bude môcť priamo na mieste sledovať asi 600-tisíc ľudí, väčšina z nich nebude potrebovať vstupenku."Nevidíme žiadnu veľkú prekážku, ktorá by nám bránila zorganizovať takýto ceremoniál. Zaistíme bezpečnosť všetkých športovcov aj divákov," povedal Estanguet.Platené budú počas ceremoniálu iba miesta najbližšie pri rieke, zvyšok divákov bude mať voľný vstup. Organizátori plánujú predať spolu 10 miliónov vstupeniek na všetky športové disciplíny.Budú iba v elektronickej forme, aby sa zabránilo podvodom. Najlacnejšie lístky pre verejnosť budú stáť 24 eur a takmer polovica z nich nebude drahšia ako 50 eur.Macron v pondelok privítal v Elyzejskom paláci prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha a spolu s niekoľkými francúzskymi ministrami preberali organizačné aj bezpečnostné otázky hier.Organizátori tiež poskytli prvé informácie o novom olympijskom športe, ktorý bude mať premiéru na OH 2024.Súťaže žien a mužov v breakdance sa uskutočnia v dňoch 9. a 10. augusta 2024 na parížskom námestí Place de la Concorde.