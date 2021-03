Otvárajú sa kostoly, vláda povolila súkromné modlitby aj predĺžila núdzový stav

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Od štvrtka 1. apríla spadá do výnimiek zo zákazu vychádzania individuálna duchovná starostlivosť. Vyplýva to z doplnenia uznesenia vlády o predĺžení núdzového stavu , ktoré v stredu odobril kabinet.Podmienkou individuálnych bohoslužieb je podľa rozhodnutia vlády dodržanie protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) Rovnako od štvrtka platí výnimka aj pre držiteľov poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných. Podmienkou je rovnako dodržiavanie opatrení ÚVZ SR.Rozhodnutím zo stredy 17. marca vláda pre pandémiu koronavírusu opakovane predĺžila núdzový stav do 28. apríla. O oprávnenosti tohto kroku však má rozhodnúť Ústavný súd SR