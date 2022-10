Otvárame novú predajňu DATART v bratislavskej Petržalke

Slávnostné otvorenie už vo štvrtok 13. októbra 2022

Nové priestory v modernom štýle s kvalitnými službami

12.10.2022 (Webnoviny.sk) - Predajca elektroniky DATART bude opäť bližšie k svojim bratislavským zákazníkom. Novú predajňu otvára v OC Galéria Petržalka. Príďte na slávnostné otvorenie vo štvrtok 13. októbra 2022 a využite mimoriadne zľavy, darčeky a ďalšie výhody.Do slovenskej siete značky DATART , popredného česko-slovenského predajcu elektroniky a domácich spotrebičov pribudne už 13.10.2022 nová, v poradí 18. predajňa otvorená na Slovensku. Zákazníci ju nájdu v známej mestskej časti Petržalka, konkrétne vvedľa hypermarketu Tesco."Sme radi, že ďalšiu predajňu DATART otvárame práve v Petržalke. Veríme, že v našej širokej ponuke si v rámci predajne nájde každý presne to, čo potrebuje. Obyvatelia Petržalky a okolia budú mať po ruke tiež službu RÝCHLART, vďaka ktorej si môžu vyzdvihnúť tovar do 30 minút od objednania," hovorí marketingová riaditeľka DATARTu, Sabina Boudová.V predajni s plochou 301 m2 sú zastúpené všetky hlavné kategórie elektrospotrebičov. Ide najmä o televízory, notebooky, mobily či kuchynské spotrebiče a veľa iných užitočných elektrozariadení pre domácnosť."Brány novej predajne otvoríme už vo štvrtok 13. októbra 2022. Zákazníci sa môžu tešiť na množstvo akcií a širokú ponuku elektrospotrebičov za bezkonkurenčné ceny. Pozývame zákazníkov využiť mimoriadnu zľavu 10 % na veľké aj malé spotrebiče, možnosť nákupu na splátky bez navýšenia či ďalšie zľavové kupóny na nákup ako darček od DATARTu," približuje marketingová riaditeľka DATARTu.Podrobnosti o otváracích akciových zľavách nájdu záujemcovia v špeciálnom letáku, ako aj na stránke www.datart.sk/bratislava-petrzalka Pred novou predajňou DATARTu budú v deň slávnostného otvorenia zákazníkov vítať hostesky a môžu sa tešiť na nakupovanie spríjemnené aj chutnou kávou. Návštevu obchodu si užijú aj deti, pre ktoré budú pripravené špeciálne darčeky.Nová predajňa DATARTu v bratislavskej Petržalke prináša vysoký štandard zákazníckeho komfortu a služieb. "Ako všetky naše predajne, tak aj táto ponúka dobré priestorové usporiadanie a vysokú úroveň služieb," konštatuje Sabina Boudová. Cieľom je, aby sa tu zákazníci cítili príjemne a dobre sa orientovali, mali pohodlný prístup k vystaveným výrobkom a zároveň rýchlo vyzdvihli tovar objednaný cez internet.K službám pre zákazníkov, ktoré poskytuje DATART patria RÝCHLART – vyzdvihnutie objednávky z e-shopu do 30 minút na predajni úplne zadarmo a DOPRAVART – doprava výrobku s inštaláciou a sprevádzkovaním. "Službu RÝCHLART si pochvaľuje veľa našich zákazníkov. Vďaka nej môžu zákazníci používať svoj obľúbený produkt už do 30 minút od objednania. Často je pripravený aj skôr. DOPRAVART je zasa služba, ktorá padne vhod každému. Objednaný výrobok vynesieme kamkoľvek bude zákazník potrebovať, nainštalujeme ho a zároveň odvezieme aj starý spotrebič na ekologickú likvidáciu," uzatvára Sabina Boudová.Na zákazníkov novej predajne sa teší tím elektrošpecialistov, ktorý je pripravený kvalifikovane poradiť a odpovedať na všetky otázky týkajúce sa produktov a služieb značky DATART.