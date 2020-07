Otvorené úseky D4 a R7 len čiastočne odľahčia cestu I/63, analytik odporúča využiť aj verejnú dopravu

Dôvodom je stále nedokončený hlavný úsek R7 medzi križovatkami Bratislava, Prievoz a Ketelec v dĺžke vyše šesť kilometrov.

Nový vstup do Bratislavy

Dopravný analytik Jozef Drahovský pre agentúru SITA uviedol, že očakáva čiastočné odľahčenie záťaže na ceste I/63 v Šamoríne, Dunajskej Lužnej a Rovinke. Rozostavaný úsek R7 medzi Bratislavou a Ketelcom by mal byť hotový budúci rok.

„Tento úsek je netrpezlivo očakávaný, lebo vytvorí nový vstup do Bratislavy, ale podľa aktuálnej rozostavanosti to ešte nejaký čas potrvá,“ uviedol Drahovský.

Vzhľadom na to, že R7 ešte nie je dokončená od hlavného mesta po Ketelec, podľa dopravného analytika Rastislava Cenkého netreba mať veľké očakávania.

„Keďže neexistuje komplexný dopravný model tejto časti západného Slovenska, z ktorého by sme vedeli stanoviť predpoklad zmeny v dopravných návykoch a dopravných prúdoch, bude skôr zaujímavé sledovať, ako sa zmenia návyky šoférov,“ povedal Cenký pre agentúru SITA.

Časť dopravy sa rozptýli

Aj keď podľa neho ide o dlhý úsek, pokiaľ nebude dokončený zvyšok obchvatu, časť dopravy sa rozptýli, ale úzkym hrdlom bude stále Bratislava. Dynamické navigačné systémy odporúčajú vodičom zvoliť si trasu aj podľa aktuálnej situácie.

„Je však letné, prázdninové obdobie, počas ktorého je doprava značne redukovaná,“ podotkol analytik. Pripomenul, že by bolo lepšie, ak by sa na nových a rýchlejších cestách viac využívala pri cestovaní do práce verejná doprava.

Úseky R7 na trase Ketelec – Dunajská Lužná – Šamorín – Holice (vyše 25 kilometrov) a časť D4 Ketelec – Rovinka (4,5 kilometra) v celkovej dĺžke tridsať kilometrov sú v predčasnom užívaní od 19. júla. Pôvodne mali byť hotové na jar. Ide o polovicu z celkovej plánovanej dĺžky R7 a D4 v rámci PPP projektu.

„Aj koronavírus zohral svoju úlohu na zdržaní, ale boli tam aj výhrady zo strany objednávateľa (ministerstva dopravy a výstavby – pozn. red.),“ poznamenal Drahovský k meškaniu odovzdania úsekov do prevádzky.

Koronavírus mal malý vplyv

Cenký si myslí, že koronavírus mohol mať malý, čiastočný dopad na termín odovzdania úsekov, a to z hľadiska dostupnosti pracovnej sily na dokončovacie práce.

Vplyv na to podľa neho mali aj úrady, ktoré mali kontrolovať a preberať práce, no pre opatrenia proti pandémii mali výpadok. Navyše, koncom februára boli parlamentné voľby, ktoré priniesli výmenu vlády a ministrov.

„Vo všeobecnosti platí, že termín otvárania cesty na jar v našich podmienkach bol zo stavebného hľadiska zvolený nešťastne, pretože pred dokončením cesty musia spraviť dokončovacie práce, nátery, vodorovné dopravné značenie a iné činnosti. A pre ne je vhodné, alebo nevyhnutné mať dobré počasie a teploty nad istými hodnotami,“ dodal Cenký.