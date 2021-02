Otvorenie obchodov situáciu nezhorší, myslia si maloobchodníci a od vlády žiadajú zmenu stratégie

Ukazujú prstom do zahraničia

Prevádzky môžu byť bezpečné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí maloobchodníci vyzývajú vládu, aby zmenila stratégiu v boji s pandémiou koronavírusu . Podľa nich napriek 8-týždňovému lockdownu v nemocniciach rastie počet hospitalizovaných, počet novonakazených zásadným spôsobom neklesá a situácia je na Slovensku zo dňa na deň horšia.Maloobchodníci preto požadujú otvorenie svojich prevádzok pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Tvrdia, že prevádzka ich obchodov nie je pri šírení nákazy nebezpečnejšia od otvorených supermarketov. Informovala o tom v pondelok Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) Pre maloobchodníkov a podnikateľov v službách sa začína 9. týždeň lockdownu, počas ktorého musia mať svoje prevádzky zatvorené.„Stále máme zatvorené, dodržiavame všetky nariadenia, snažíme sa pomôcť, a to aj napriek tomu, že nás vláda vytrvalo ignoruje v našich požiadavkách na kompenzácie a tvári sa, ako keby sa ich tento problém netýkal. Zároveň sa pozeráme na to, ako v ostatných krajinách lockdown a s ním spojené obmedzenia zaberajú a krajiny sa postupne preberajú k životu,“ začal predseda ISKM Daniel Krakovský Podľa iniciatívy napríklad v Maďarsku takmer neprišlo k zatvoreniu prevádzok, aktuálne čiastočne otvára aj Rakúsko, Taliansko, Poľsko, otvorené je aj Slovinsko alebo Chorvátsko.Maloobchodníci pri prípadnom znovuotvorení ich prevádzok chápu obavu zo zvýšenia mobility, na druhú stranu poukazujú na to, že tú Slovensko zdvihlo už pravidelným plošným testovaním.„Naše prevádzky vedia byť bezpečné, a keďže sa v nich často naraz nemôže nachádzať veľa ľudí, nemôžu byť väčším rizikom, ako práca v kancelárii alebo fabrike,“ dodal Krakovský s tým, že pokiaľ nemajú byť prevádzky maloobchodníkov, gastra a služieb otvorené, treba ich rýchlo kompenzovať. ISKM od vlády očakáva jasný postoj, ako chce súčasnú situáciu vyriešiť.Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 70 maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov. Maloobchod zamestnáva v SR približne 300-tisíc ľudí.