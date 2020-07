Otvorený list Slovenskej komory audítorov o neuváženom zbavovaní sa kontroly štátu nad verejnými financiami

Zníženie výberu daní a pokles príjmov ŠR vo veľmi krátkom horizonte;



Štát sa dobrovoľne zbavuje kontrolných mechanizmov;



Rast čiernej ekonomiky, prehĺbenie korupcie;



Celkový pokles kvality a spoľahlivosti finančných a ekonomických údajov;



Zníženie dôvery a spoľahlivosti ekonomického prostredia pre zahraničných partnerov a investorov.



6.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vážení poslanci Národnej rady SR,V mene viac ako tisíc členov Slovenskej komory audítorov si dovoľujem obrátiť sa na Vás so žiadosťou o stiahnutie respektíve nehlasovanie za sporné časti z balíčka noviel pod názvom Lex korona či Podnikateľské kilečko.Vláda super rýchle novely zákonov prezentuje ako pomoc podnikateľom, ktorých má zbaviť byrokracie a iných údajných obmedzení. V spomínanom súbore je aj novelizácia Zákona o účtovníctve. Po starostlivom preštudovaní si však dovoľujeme vysloviť obavy o prospešnosti novelizácie. Nehovoriac o protiústavnom spôsobe prerokovávania noviel v skrátenom legislatívnom konaní.V krátkosti zhrniem negatívne dopady prijatia navrhovanej novely:Na vysvetlenie dodávam, že na Slovensku nie je regulovaná profesia účtovníka a ekonomické údaje, na ktorých je postavený ŠR a príjmy štátu, môže zostavovať doslova "hocikto” bez akéhokoľvek vzdelania a odbornosti. Jedinou odbornou profesiou, ktorá v tomto neregulovanom prostredí pôsobí sú štatutárni audítori.V súčasnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu krízu, si Slovensko nemôže dovoliť taký luxus, že neregulované prostredie prestane úplne strážiť a kontrolovať. Negatívne skúsenosti z iných krajín EU, ktoré skúsili realizovať podobné kroky, ma vedú k starému prísloviu "Múdry sa učí z chýb druhých.... ”.Štatutárni audítori už vyše 25 rokov s profesionálnou starostlivosťou a odbornosťou zabezpečujú kontrolu účtovníctva obchodných spoločností, hospodárenia politických strán, miest a obcí; a týmto listom chceme upozorniť, že dôsledky novelizácie predpisov postihnú aj iné subjekty. Sme presvedčení, že štát by si mal aj naďalej chrániť svoje záujmy, zabezpečovať kontrolu vo verejnom záujme a preto uniesť tlak zo strany podnikateľského prostredia, ktoré prirodzene presadzuje svoje ciele a obmedzovanie kontroly.Sporná je aj pomoc podnikateľom. Súčasná cena štatutárneho auditu je približne na úrovni jednej desatiny z možného postihu účtovnej jednotky za nesprávne vedené účtovníctvo.Vážení poslanci NR SR,Vládny návrh balíka noviel zákonov Lex korona sa dostal do parlamentu v rozpore so sľubom vlády o štandardnom legislatívnom procese, bez diskusie s dotknutými subjektmi a navyše v skrátenom legislatívnom konaní. A to považujeme za priamy rozpor s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa zaviazala: "... zásadným spôsobom posilniť princíp právnej istoty, a to prípravou vládnych návrhov zákonov a nastavením pravidiel legislatívneho procesu tak, aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre výsledky legislatívneho procesu”.Vláda si tak nezobrala za svoje ani upozornenie prezidentky Zuzany Čaputovej, ktoré vyslovila v správe o stave republiky, prednesenej 5. júna v Národnej rade: "Pre dobré nastavenie našich vzťahov však chcem vopred oznámiť, že pre mňa budú ťažko akceptovateľné zákony v zrýchlenom legislatívnom procese, ak na ne nebude zákonný dôvod, a tiež zákony prijaté v podobe takzvaného prílepku. Teda zákony prijaté v rozpore s pravidlami legislatívneho procesu. Kvalitný proces pripomienkovania zákonov aodbornú diskusiu knim považujem za legitímny nárok verejnosti a za základ budovania dôvery v štát. Jej obchádzanie dôveru v štát oslabuje”.Vážení poslanci NR SR,Žiadame Vás v medziach platných zákonov a najmä Ústavy SR, aby ste sa pod rúškom eliminácie ekonomických dopadov koronakrízy, nepodieľali na oslabovaní základných pilierov demokratického štátu.V prílohe si dovoľujeme predložiť sumár dôsledkov, ktoré hrozia, ak bude prijatá novela Zákona o účtovníctva, ktorou sa eliminuje výkon štatutárneho auditu na Slovensku.Za porozumenie a venovanú pozornosť Vám vopred úprimne ďakujem a verím, že naše návrhy starostlivo zvážite. S úctouIng. Milan Mozolák, v.r. Prezident SKAUInformačný servis