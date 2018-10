Otvorili a požehnali Brezniansku kalváriu

Holding ECO – INVESTMENT a.s.:

Za finálnym dielom, ktoré sa týči nad Breznom a ponúka množstvo neopakovateľných výhľadov na mesto, sa skrýva snaha a úsilie mnohých ľudí. Holding ECO - INVESTMENT a.s. podporil prácu umelcov, ktorí v priebehu leta vytvorili jednotlivé zastavenia krížovej cesty podľa svojho pohľadu na moderné stvárnenie dávneho príbehu. Pri jednotlivých zastaveniach nájdu pútnici tabule s názvami diel a originálnym slovným opisom so zamyslením. Zároveň pri príležitosti slávnostného otvorenia kalvárie vyšiel aj katalóg, ktorý predstavuje všetkých zapojených výtvarníkov a ich diela s textami. Snahou autorov bolo vytvoriť dielo tak, aby sa páčilo predovšetkým miestnym obyvateľom. O tom, že sa to podarilo svedčí aj fakt, že na slávnostné otvorenie a požehnanie kalvárie rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom prišlo takmer 600 ľudí."Jedni možno v kalvárii nájdu priestor pre svoje modlitby, iní príležitosť v tichosti sa zamyslieť a ďalší možno "len" pekné výhľady na Brezno. Každá motivácia je správna, pokiaľ v nej nechýba rešpektovanie druhých. Ak kalvária dokáže aspoň z časti ľudí urobiť tolerantnejších jedincov, potom je to naozaj výnimočné miesto. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o kalváriu zaslúžili rovnako ako podporovateľom, bez ktorých by tu nebola," povedal primátor Brezna Tomáš Ábel.Holding ECO – INVESTMENT a.s., ktorý má v Brezne závod Harmanec – Kuvert, sa dlhé roky stará o zlepšenie a skvalitnenie života obyvateľov Horehronia. Na opravu miestnych kultúrnych pamiatok, podporu športu a ochranu životného prostredia prispel v priebehu štyroch rokov sumou 205 tisíc EUR. "Je prirodzenou súčasťou našej firemnej kultúry pomáhať a podporovať regióny, v ktorých pôsobia naše podniky. Verím, že obyvatelia Brezna, a nie len oni, budú toto krásne miesto často navštevovať a nájdu tu pokoj a oddych od každodenných starostí," povedal Miroslav Vajs, člen predstavenstva ECO-INVESTMENT a.s., ktorý sa zúčastnil na slávnostnom otvorení kalvárie.Závod Harmanec – Kuvert v Brezne je súčasťou holdingu ECO-INVESTMENT a.s., ktorého prezidentom a predsedom predstavenstva je Milan Fiľo. ECO-INVESTMENT a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rade oblastí v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia podporuje rôzne charitatívne a filantropické projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.