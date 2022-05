Ovácie v stoji a hymna FC Liverpool: Martin Škrtel ukončil hráčsku kariéru, v Trnave chce zostať ako funkcionár

Emotívna rozlúčka

Škrtel miluje Trnavu

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový obranca Martin Škrtel v sobotu definitívne ukončil hráčsku kariéru. FC Spartak Trnava zavŕšil sezónu 2021/2022 domácim triumfom 1:0 nad Dunajskou Stredou a prevzal si bronzové medaily za konečné tretie miesto v najvyššej súťaži na Slovensku.Zraky 8 000 divákov na Štadióne Antona Malatinského sa upierali najmä na 37-ročného Škrtela, ktorý absolvoval rozlúčku symbolicky v 37. minúte podľa čísla, ktoré nosí na drese.Fanúšikovia mu venovali hlasné ovácie v stoji, zatiaľ čo z reproduktorov znela hymna FC Liverpool "You´ll never walk alone"."Čas zo začiatku plynul pomaly a potom veľmi rýchlo. Keď už prišla 35. alebo 36. minúta, tak už som si začal uvedomovať, že koniec je už veľmi blízko a lomcovali so mnou emócie. Keď počujete ľudí spievať vaše meno v takom počte a vidíte všetkých tých známych, spoluhráčov a rodinu, je to veľmi emotívne. Ale už je to za mnou a teraz sa treba pozerať iba dopredu," povedal 104-násobný reprezentant Slovenska so slzami v očiach vo videu na webe TA3.Do Trnavy prišiel v lete 2021 po sedemnástich rokoch v zahraničí. Seniorskú kariéru odštartoval v Trenčíne (2001 - 2004), potom ako legionár pôsobil v ruskom Zenite Petrohrad (2004 - 2007), anglickom FC Liverpool (2008 - 2016), tureckom Fenerbahce Istanbul (2016 - 2019) aj istanbulskom Basaksehire (2019 - 2021)."Konečne je všetko už za mnou, lebo ten týždeň bol náročný a emotívny. Stupňovalo sa to a dnes to vyvrcholilo. Ja som rád, že všetko okolo toho oznámenia konca je za mnou. Samozrejme, že s koncom kariéry sa budem vyrovnávať dlhšie, ale ako som už povedal, raz to muselo prísť. Som rád, že na zápas prišlo dosť divákov a že vytvorili atmosféru a že za tých 37 minút sme nedostali gól a napokon sme zvíťazili. Myslím si, že je to pre nás vydarený deň," pokračoval účastník MS 2010 aj ME 2016, ktorý nevylúčil pokračovanie v trnavskom klube: "Trnava je klub, ktorý milujem, mal som možnosť pôsobiť tu ako hráč. Keby som mohol pokračovať v inej funkcii, tak by to bolo dobré. Musím si to ešte premyslieť, lebo nikde nie je napísané, že ten, kto je úspešný hráč, bude aj úspešný funkcionár.""Som presvedčený, že zostane v Trnave," povedal tréner Spartaka Michal Gašparík na margo možnej budúcej spolupráce s najlepším slovenským futbalistom z rokov 2007, 2008, 2011 a 2012.Majstrom sa stal v Rusku so Zenitom (2007) aj Turecku s Basaksehirom (2020). V Anglicku s Liverpoolom ovládol Ligový pohár (2011/2012) a nedávno vo farbách Trnavy aj Slovenský pohár (2021/2022).