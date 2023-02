Ovečkin je späť vo Washingtone a do tímu sa pokúsi priniesť novú energiu. Capitals ťahajú sériu piatich prehier

Náročný týždeň

Najproduktívnejší hráč

23.2.2023 (SITA.sk) - Hviezdny ruský hokejista Alexander Ovečkin sa opäť pripojil k tímu zámorskej NHL Washington Capitals týždeň po tom, ako odletel domov od Moskvy na pohreb otca Michaila.Tridsaťsedemročný útočník vynechal štyri zápasy a Caps počas jeho absencie pokračovali v trápení, momentálne ťahajú sériu piatich prehier.Druhý najlepší strelec v histórii základnej časti profiligy už trénoval so spoluhráčmi a mohol by nastúpiť vo štvrtkovom dueli proti Anaheimu Ducks."Bol to náročný týždeň fyzicky aj duševne. Bola to zrejme najťažšia situácia, v akej som sa ocitol počas mojej kariéry v NHL. Taký je však život, ideme ďalej. Chcem sa hneď vrátiť do akcie a už na to nemyslieť. Teraz sa nám nedarí, takže sa pokúsim priniesť do tímu novú energiu," vysvetlil kapitán tímu Capitals, v ktorom hráva aj slovenský reprezentačný obranca Martin Fehérváry Deväťnásobný najlepší strelec profiligy Ovečkin vynechal počas celej doterajšej 18-ročnej kariéry v NHL iba 52 duelov základnej časti a Capitals prehrali v 29 z nich.V tejto sezóne je najlepší strelec aj najproduktívnejší hráč Caps, v doterajších 54 zápasoch zaznamenal 32 gólov a 22 asistencií. V ročníku 2017/2018 doviedol tím z hlavného mesta USA k zisku prvého Stanleyho pohára v klubovej histórii.Tréner Washingtonu sa teší z návratu svojho lídra, ktorému chýba už len 82 gólov na prekonanie historického streleckého rekordu NHL Waynea Gretzkého (894)."Je náš najlepší strelec, no pomáha tímu aj v mnohých iných oblastiach - svojím vodcovstvom, fyzickou hrou, veľkosťou, tvorbou hry aj v presilovkách. Prináša nám toho veľa. Som rád, že mohol ísť domov za rodinou a všetci sme rozhodne radi, že ho máme späť," uviedol kouč Peter Laviolette