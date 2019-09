Ovečkin mal na tréningu problémy po páde z bicykla: Je to v poriadku

Alex Ovečkin, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. septembra (TASR) - Ruský hokejista tímu NHL Washington Capitals Alexander Ovečkin prerušil pondelňajší tréning svojho tímu, keď po jednom zo súbojov zostal ležať tvárou na ľade a z klziska mu museli pomôcť spoluhráči. Vyzeralo to na zranenie nohy, no po asi desiatich minútach sa zo šatne vrátil.vysvetlil neskôr pre zámorské médiá. Na tvári mal rezné rany, ktoré zasiahli nos i ľavé obočie.citoval ho portál nhl.com. Rodený Moskovčan strelil v minulej sezóne 51 gólov. Ešte 42 mu zostáva do méty 700 presných zásahov.zakončil.