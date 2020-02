Ovečkin nestrieľa góly a Washington prehráva. Je to mentálny problém, hovorí Pánik

Streliť gól je čoraz tažšie

Ovečkin blízko negatívneho rekordu

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Washingtonu Capitals neprežívajú práve najlepšie obdobie. Z posledných piatich duelov vyhrali jediný a prepadli sa až na štvrté miesto tabuľky Východnej konferencie NHL.Navyše, zastavila sa "gólová mašina" menom Alexander Ovečkin, ktorý počas spomenutej série zápasov nielenže neskóroval, ale vôbec nebodoval. Podľa slovenského útočníka v službách Capitals Richarda Pánika je v závere základnej časti čoraz náročnejšie vyhrávať."V tomto období, keď ste čoraz bližšie a bližšie k play-off, hrá každý tím pozornejšie v obrane a je ťažšie streliť gól. Teraz sa trápime a musíme to napraviť. Musíme sa vrátiť späť na tú správnu cestu," vyjadril sa rodák z Martina, ktorého cituje aj špecializovaný web slovaknhl.sk.Pánik v predošlých šiestich dueloch zakaždým strávil na ľade viac než 11 minút, ale svoje štatistiky si vylepšil iba o jednu asistenciu pri góle Carla Hagelina v zápase na ľade Arizony (1:3).Richard Pánik takisto skonštatoval, že mužstvo pod vedením Todda Reirdena by malo byť na zápasy viac koncentrované. "Myslím si, že je to mentálny problém. Každý musí byť pripravený od prvej minúty. Nemá to nič spoločné so systémom hry, len musíme byť lepšie pripravení," povedal Pánik.V ďalšom súboji proti Tatarovmu Montrealu by mal Pánik nastúpiť na 50. zápas v aktuálnom ročníku, ale jeho bilancia je zatiaľ iba sedem gólov a rovnaký počet asistencií.Alexander Ovečkin je stále na méte 698 gólov v základnej časti NHL a jeho presné zásahy mužstvu z hlavného mesta USA chýbajú. V sezóne dosahujú Capitals 3,5 gólu na zápas, vo februárových dueloch je tento priemer na hranici 2,2.Ovečkin v ostatných piatich dueloch vyslal celkovo 27 striel na bránku súpera, ale úspešný nebol ani raz. Ak by neskóroval ani proti Montrealu, vyrovnal by negatívnu štatistiku spred viac než roka. Naposledy totiž neskóroval v šiestich stretnutiach po sebe ešte na konci roka 2018.