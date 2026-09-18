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18. septembra 2026
Ovečkin podporil Putinovu stranu pred voľbami. „Som Rus a podporujem svoju krajinu,“ vysvetľoval
Tagy: NHL podpora Kremľa Ruská propaganda ruské parlamentné voľby Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Hviezda Washingtonu tvrdí, že nie je za vojnu a chce mier. Capitals o jeho účasti v predvolebnej kampani nevedeli a americký kongresman vyzval NHL, aby zvážila jeho suspendovanie. Ruský hokejista
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18.9.2026 (SITA.sk) - Hviezda Washingtonu tvrdí, že nie je za vojnu a chce mier. Capitals o jeho účasti v predvolebnej kampani nevedeli a americký kongresman vyzval NHL, aby zvážila jeho suspendovanie.
Ruský hokejista Alexander Ovečkin sa pred parlamentnými voľbami v Rusku zapojil do predvolebnej kampane vládnucej strany Jednotné Rusko. Kapitán Washingtonu Capitals následne povedal, že s účasťou v reklamnom videu súhlasil bez váhania, pretože podporuje svoju krajinu. Zároveň však odmietol, že by podporoval vojnu proti Ukrajine.
„Som Rus a podporujem svoju krajinu. Takže, ako som povedal, som za mier a lásku,“ povedal Ovečkin podľa Kyiv Independent na otázku, prečo sa v predvolebnom videu objavil. „Dúfam, že všetci chápu, že každý chce mier, a dúfam, že vo svete bude všetko v poriadku.“
Ovečkin sa vo videu objavil spolu s významnými predstaviteľmi Kremľa vrátane ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Reklama podporuje Jednotné Rusko pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Rusku začali v piatok. Strana podporuje ruskú vojnu proti Ukrajine. „Pokiaľ ide o to video, som Rus. Hneď ako skončím s hokejom, pravdepodobne tam zostanem. Budem tam žiť. Budú tam žiť moje deti,“ povedal Ovečkin podľa Kyiv Independent.
Pre ESPN svoju pozíciu vysvetľoval ešte podrobnejšie. „Chcem mier a lásku pre všetkých. Nezáleží na tom, kto ste, či Američan, Rus alebo Ukrajinec. Dúfam, že všetko bude v poriadku a že sa to čoskoro skončí,“ uviedol podľa ESPN.
Na priamu otázku o svojej účasti v politickej reklame Ovečkin povedal, že „nie je za vojnu“. Tvrdí, že podporuje svoju krajinu, ale nechce posudzovať samotnú ruskú inváziu. „Nie som v politike. Nemôžem povedať, kto má pravdu a kto nie,“ povedal podľa ESPN s tým, že svoju krajinu bude podporovať bez ohľadu na okolnosti.
Samotná reklama má pritom výrazne politický obsah. Lavrov v nej varuje tých, ktorí prídu proti Rusku „s mečom“, že „nemajú očakávať žiadne zľutovanie“. Ovečkin počas jeho prejavu stojí medzi podporovateľmi Jednotného Ruska. Podľa ESPN reklamnú kampaň tvorí séria spotov s viac ako 30 podporovateľmi ruského prezidenta Vladimira Putina.
Ovečkin ESPN povedal, že video nakrútil približne pred tromi týždňami. Washington Capitals o svojom rozhodnutí vopred neinformoval. Generálny manažér klubu Chris Patrick priznal, že keby vedenie vedelo, čo kapitán mužstva plánuje, snažilo by sa situácii zabrániť.
„Veľmi intenzívne by sme pracovali na tom, aby sme sa tejto situácii vyhli. A pochybujem, že by sme teraz boli tam, kde sme, keby to s nami vopred konzultoval,“ povedal Patrick podľa ESPN. Zároveň však vyjadril Ovečkinovi podporu a upozornil, že ľudia v Spojených štátoch nemusia úplne rozumieť okolnostiam, ktorým ruský hokejista čelí.
„Jediné, čo teraz môžeme urobiť, je snažiť sa ho podporovať. Je to úžasný človek. Viem, že v niektorých kruhoch je teraz vykresľovaný ako zloduch, ale v skutočnosti je to človek s veľmi veľkým srdcom,“ uviedol generálny manažér Capitals podľa ESPN.
Ovečkinova účasť v kampani vyvolala aj politickú reakciu v USA. Republikánsky kongresman Joe Wilson požiadal vedenie NHL, aby zvážilo jeho suspendovanie. „Hoci má pán Ovečkin plné právo zastávať osobné politické názory, aktívna účasť v predvolebnom materiáli Putinovej represívnej strany v čase, keď je kapitánom klubu NHL v hlavnom meste našej krajiny, vyvoláva vážne otázky o štandardoch očakávaných od hráčov, ktorí reprezentujú ligu a svoje komunity,“ napísal Wilson podľa ESPN. NHL na opakované žiadosti ESPN o vyjadrenie nereagovala.
Kritika mala pre Ovečkina už aj konkrétny medzinárodný dôsledok. Lotyšská ministerka zahraničných vecí Baiba Bražeová vo štvrtok oznámila, že Ovečkina a ruského podnikateľa Umara Kremľova vyhlásili za nežiaduce osoby a na neurčitý čas im zakázali vstup do Lotyšska.
Ovečkinova podpora Putina nie je nová. ESPN pripomína, že na jeho profilovej fotografii na Instagrame je záber s ruským prezidentom a v roku 2017 sa zapojil do iniciatívy „Putin Team“. V roku 2014 zverejnil fotografiu s nápisom „Zachráňte deti pred fašizmom“, ktorý podľa ESPN zodpovedal vtedajšej rétorike Kremľa. Ovečkin neskôr tvrdil, že tým nechcel urobiť politické vyhlásenie.
Vedenie Capitals aj ľudia z Ovečkinovho okolia v minulosti upozorňovali, že hokejista môže byť pod tlakom Kremľa a jeho možnosti verejne kritizovať Putina obmedzuje aj skutočnosť, že jeho rodina žije v Rusku. Bývalý generálny manažér Washingtonu Brian MacLellan v roku 2022 povedal, že Ovečkin čelí tlaku „zo všetkých strán - zo Severnej Ameriky, z Ruska aj od rodiny“.
Samotný Ovečkin však tentoraz povedal, že s účasťou v kampani Jednotného Ruska súhlasil bez váhania. Po sérii otázok novinárov na túto tému napokon debatu ukončil slovami: „Dobre, poďme na hokejové otázky.“
Zdroj: SITA.sk - Ovečkin podporil Putinovu stranu pred voľbami. „Som Rus a podporujem svoju krajinu,“ vysvetľoval © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský hokejista Alexander Ovečkin sa pred parlamentnými voľbami v Rusku zapojil do predvolebnej kampane vládnucej strany Jednotné Rusko. Kapitán Washingtonu Capitals následne povedal, že s účasťou v reklamnom videu súhlasil bez váhania, pretože podporuje svoju krajinu. Zároveň však odmietol, že by podporoval vojnu proti Ukrajine.
„Som Rus a podporujem svoju krajinu. Takže, ako som povedal, som za mier a lásku,“ povedal Ovečkin podľa Kyiv Independent na otázku, prečo sa v predvolebnom videu objavil. „Dúfam, že všetci chápu, že každý chce mier, a dúfam, že vo svete bude všetko v poriadku.“
Ovečkin sa vo videu objavil spolu s významnými predstaviteľmi Kremľa vrátane ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Reklama podporuje Jednotné Rusko pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Rusku začali v piatok. Strana podporuje ruskú vojnu proti Ukrajine. „Pokiaľ ide o to video, som Rus. Hneď ako skončím s hokejom, pravdepodobne tam zostanem. Budem tam žiť. Budú tam žiť moje deti,“ povedal Ovečkin podľa Kyiv Independent.
Pre ESPN svoju pozíciu vysvetľoval ešte podrobnejšie. „Chcem mier a lásku pre všetkých. Nezáleží na tom, kto ste, či Američan, Rus alebo Ukrajinec. Dúfam, že všetko bude v poriadku a že sa to čoskoro skončí,“ uviedol podľa ESPN.
Na priamu otázku o svojej účasti v politickej reklame Ovečkin povedal, že „nie je za vojnu“. Tvrdí, že podporuje svoju krajinu, ale nechce posudzovať samotnú ruskú inváziu. „Nie som v politike. Nemôžem povedať, kto má pravdu a kto nie,“ povedal podľa ESPN s tým, že svoju krajinu bude podporovať bez ohľadu na okolnosti.
Samotná reklama má pritom výrazne politický obsah. Lavrov v nej varuje tých, ktorí prídu proti Rusku „s mečom“, že „nemajú očakávať žiadne zľutovanie“. Ovečkin počas jeho prejavu stojí medzi podporovateľmi Jednotného Ruska. Podľa ESPN reklamnú kampaň tvorí séria spotov s viac ako 30 podporovateľmi ruského prezidenta Vladimira Putina.
Ovečkin ESPN povedal, že video nakrútil približne pred tromi týždňami. Washington Capitals o svojom rozhodnutí vopred neinformoval. Generálny manažér klubu Chris Patrick priznal, že keby vedenie vedelo, čo kapitán mužstva plánuje, snažilo by sa situácii zabrániť.
„Veľmi intenzívne by sme pracovali na tom, aby sme sa tejto situácii vyhli. A pochybujem, že by sme teraz boli tam, kde sme, keby to s nami vopred konzultoval,“ povedal Patrick podľa ESPN. Zároveň však vyjadril Ovečkinovi podporu a upozornil, že ľudia v Spojených štátoch nemusia úplne rozumieť okolnostiam, ktorým ruský hokejista čelí.
„Jediné, čo teraz môžeme urobiť, je snažiť sa ho podporovať. Je to úžasný človek. Viem, že v niektorých kruhoch je teraz vykresľovaný ako zloduch, ale v skutočnosti je to človek s veľmi veľkým srdcom,“ uviedol generálny manažér Capitals podľa ESPN.
Ovečkinova účasť v kampani vyvolala aj politickú reakciu v USA. Republikánsky kongresman Joe Wilson požiadal vedenie NHL, aby zvážilo jeho suspendovanie. „Hoci má pán Ovečkin plné právo zastávať osobné politické názory, aktívna účasť v predvolebnom materiáli Putinovej represívnej strany v čase, keď je kapitánom klubu NHL v hlavnom meste našej krajiny, vyvoláva vážne otázky o štandardoch očakávaných od hráčov, ktorí reprezentujú ligu a svoje komunity,“ napísal Wilson podľa ESPN. NHL na opakované žiadosti ESPN o vyjadrenie nereagovala.
Kritika mala pre Ovečkina už aj konkrétny medzinárodný dôsledok. Lotyšská ministerka zahraničných vecí Baiba Bražeová vo štvrtok oznámila, že Ovečkina a ruského podnikateľa Umara Kremľova vyhlásili za nežiaduce osoby a na neurčitý čas im zakázali vstup do Lotyšska.
Ovečkinova podpora Putina nie je nová. ESPN pripomína, že na jeho profilovej fotografii na Instagrame je záber s ruským prezidentom a v roku 2017 sa zapojil do iniciatívy „Putin Team“. V roku 2014 zverejnil fotografiu s nápisom „Zachráňte deti pred fašizmom“, ktorý podľa ESPN zodpovedal vtedajšej rétorike Kremľa. Ovečkin neskôr tvrdil, že tým nechcel urobiť politické vyhlásenie.
Vedenie Capitals aj ľudia z Ovečkinovho okolia v minulosti upozorňovali, že hokejista môže byť pod tlakom Kremľa a jeho možnosti verejne kritizovať Putina obmedzuje aj skutočnosť, že jeho rodina žije v Rusku. Bývalý generálny manažér Washingtonu Brian MacLellan v roku 2022 povedal, že Ovečkin čelí tlaku „zo všetkých strán - zo Severnej Ameriky, z Ruska aj od rodiny“.
Samotný Ovečkin však tentoraz povedal, že s účasťou v kampani Jednotného Ruska súhlasil bez váhania. Po sérii otázok novinárov na túto tému napokon debatu ukončil slovami: „Dobre, poďme na hokejové otázky.“
Zdroj: SITA.sk - Ovečkin podporil Putinovu stranu pred voľbami. „Som Rus a podporujem svoju krajinu,“ vysvetľoval © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL podpora Kremľa Ruská propaganda ruské parlamentné voľby Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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