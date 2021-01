Ovečkin si je zrejme istý pozíciou vo Washingtone, s podpisom novej zmluvy sa neponáhľa

Na Gretzkého rekord potrebuje 188 gólov

Potrebuje sa pripraviť na sezónu

6.1.2021 (Webnoviny.sk) - Alexander Ovečkin sa neponáhľa s podpisom novej zmluvy s tímom zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals. Aktuálny 13-ročný kontrakt na 124 miliónov USD fenomenálnemu ruskému strelcovi vyprší po sezóne 2020/2021. A potom by sa mohol stať neobmedzeným voľným hráčom. Kapitán jedného z najofenzívnejších tímov NHL si je zrejme istý svojou pozíciou v tíme."Nemáme dôvod sa ponáhľať. Som v kontakte s vedením klubu a keď príde príhodný čas, začneme rokovať o zmluve," skonštatoval Ovečkin podľa webu NHL.Ovečkin v skrátenej sezóne 2019/2020 nastrieľal 48 gólov a spolu s Čechom Davidom Pastrňákom sa stal najlepším strelcom NHL. Počas 15 sezón v profilige, ktoré všetky strávil v drese Capitals, Ovečkin dosiahol 706 gólov a patrí mu ôsma priečka v historickom prehľade strelcov najprestížnejšej hokejovej súťaže. Na vyrovnanie nebotyčného rekordu Waynea Gretzkého potrebuje streliť ešte 188 gólov. Moskovský rodák v septembri oslávil 35. narodeniny a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal z NHL porúčať.Podľa generálneho manažéra Capitals Briana MacLellana počas tréningového kempu pred sezónou bude málo času na to, aby sa reálne začali zaoberať predĺžením zmluvy s Ovečkinom. Chystajú sa však o tom prehodiť slovko - dve. Washington začne novú sezónu NHL 14. januára súbojom na ľade Buffala."Teraz sa potrebujem čo najlepšie pripraviť na začiatok sezóny - rozhýbať svoje telo a začať cítiť hru. Viem, že chcem naďalej hrať za Washington, ale prioritu má nadchádzajúca sezóna. Mám 35 rokov a som dostatočne skúsený na to, aby som vedel, čo mám robiť," komentoval Ovečkin. Naznačil, že o novej zmluve bude rokovať bez agenta.Donedávna bol ruský krídelník najstarším hráčom Capitals, ale to už neplatí. Klub z hlavného mesta USA v lete posilnil 38-ročný švédsky brankár Henrik Lundqvist, ktorý však napokon pre problémy so srdcom vynechá celú sezónu 2020/2021. Najnovším prírastkom do šatne je však slovenský obranca Zdeno Chára, ktorý v marci oslávi už 44. narodeniny.