Ovečkin strelil hetrik a dosiahol métu 800 gólov. Černák skóroval prvýkrát v sezóne, Tatar s „diablami“ neuspel (video)

14.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák strelil v utorok svoj premiérový gól v sezóne 2022/2023, ktorým pomohol tímu Tampa Bay Lightning zo zámorskej NHL k víťazstvu 6:2 nad Seattlom Kraken Zo Slovákov bol v akcii aj útočník Tomáš Tatar , ktorý nebodoval pri prehre New Jersey Devils 1:4 s Dallasom Stars . Ruský útočník Alexander Ovečkin dosiahol hetrik a pokoril métu 800 gólov v základnej časti NHL ako tretí hráč histórie.Černák zvyšoval náskok Tampy v 8. minúte duelu proti Kraken na 2:0 svojím celkovo piatym kanadským bodom v 24. zápase sezóny, počas 16:52 min na ľade si pripísal aj plusový bod, dve strely, štyri trestné minúty a päť bodyčekov, najviac v tíme.Tatar odohral v drese "diablov" o 4 sekundy viac ako Černák, zaznamenal mínusový bod, dve strely, tri bloky a uspel na jednom z dvoch vhadzovaní. New Jersey prehralo prvýkrát v ročníku tri stretnutia za sebou.Ovečkin doviedol Washington Capitals k víťazstvu 7:3 nad Chicagom Blackhawks troma gólmi a asistenciou. Prvýkrát skóroval už v 24. sekunde duelu, v 9. minúte zvýšil stav na 2:0 v presilovke a v 47. minúte zavŕšil hetrik gólom na 5:2, ktorý bol jeho 800. v základnej časti profiligy.Túto hranicu pred ním pokorili len Gordie Howe (801) a Wayne Gretzky (894). Pri piatom triumfe "Caps" za sebou chýbal slovenský obranca Martin Fehérváry , ktorý stále pauzuje so zranením."Bolo to skvelé, pri prvých dvoch góloch som mal aj šťastie. Je to veľký míľnik a som v najlepšej spoločnosti, akú som si mohol želať. Bez spoluhráčov, klubu, fanúšikov a mojej rodiny by som také číslo nikdy nedosiahol," povedal Ovečkin podľa oficiálneho webu NHL.S 29. hetrikom v základnej časti sa dostal pred Marcela Dionneho a Bobbyho Hulla na 6. miesto historického poradia. Hranicu 20 gólov pokoril v 18. sezóne za sebou, čo pred ním dokázali len Howe (22) a Brendan Shanahan (19).