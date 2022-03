Ovečkin v NHL prekonal Jágra, viac gólov už strelili iba Howe a Gretzky (video)

Šťastný a vďačný





16.3.2022 (Webnoviny.sk) - Keď strelil gól na 3:2 v zápase proti New York Islanders , postavil sa do stredu hracej plochy a začal tancovať. Čoskoro k nemu prikorčuľovali spoluhráči z tímu Washington Capitals , pričom jedným z prvých bol slovenský obranca Martin Fehérváry Na diaľku sa pridali aj fanúšikovia v zaplnenej vyše 18 a poltisícovej Capital One Arene, ktorí začali pokrikovať zborové "Ovi, Ovi...".Pointa tejto improvizovanej oslavy gólu bola všetkým jasná, Alexander Ovečkin dosiahol 767. zásah v NHL, čím v historickom poradí najlepších strelcov preskočil na treťom mieste Jaromíra Jágra a stal sa najlepším kanonierom medzi hokejistami narodenými v Európe.Capitals napokon zdolali Islanders 4:3 po nájazdoch, keď až v ôsmej sérii rozhodol Anthony Mantha . Bola to povestná čerešnička na torte vydareného hokejového večera (slovenský obranca Zdeno Chára asistoval pri jednom góle NY Islanders), ktorého hlavným ťahákom bol 36-ročný kapitán Washingtonu."Všetci chceli, aby som dal ten gól. Je však jasné, že na tomto míľniku sa podieľali všetci moji spoluhráči. Som šťastný a vďačný, že s niektorými z nich to ťahám už taký dlhý čas," komentoval Ovečkin.Historický gólový moment sa zrodil päť minút pred koncom tretej tretiny, keď mu krajan Jevgenij Kuznecov adresoval puk priamo z víťazného vhadzovania a Ovečkin strelou švihom bez prípravy prekonal ďalšieho Rusa v bránke Islanders Semjona Varlamova Viac gólov ako moskovský rodák strelili v histórii NHL iba jej absolútne legendy Wayne Gretzky (894) a Gordie Howe (801). Ovečkin je tretí.Táto jeho chvíľková radosť však nemôže zatieniť dlhodobé ťažké rozpoloženie z toho, že jeho osobný priateľ - ruský prezident Vladimir Putin - už pred tromi týždňami nariadil bezprecedentnú vojenskú operáciu na Ukrajine a Ovečkin ju doteraz jednoznačne verejne neodmietol.Fenomenálneho strelca mrzí, že jeho manželka Anastasia a synovia Sergej a Iľja nie sú s ním vo Washingtone, ale doma v Rusku. "Je to škoda, že tento môj gól naživo nevideli moje deti ani manželka a tiež moji rodičia. Pozerajú sa však doma v televízii a myslím si, že sú rovnako šťastní. A to je najpodstatnejšie," podotkol obávaný kanonier.K téme vojna na Ukrajine dodal: "Je to ťažká situácia, ale my sme športovci a iba si robíme svoju prácu. To je to jediné, na čo sa koncentrujeme, a snažíme sa to robiť čo najlepšie. Hráme hokej a užívame si to." Ďalším dôležitým míľnikom pre Ovečkina je číslo 800, bájna hranica streleckej dokonalosti. Potrebuje 35 gólov na predstihnutie Howea a 128 na prekonanie Gretzkého.Zatiaľ čo prvé číslo je pri jeho súčasnej forme reálne, druhé stále nie nepredstaviteľné, hoci dlho sa považovalo skôr za nedosiahnuteľné."Nikdy neviete, čo prinesie budúcnosť a dokonca nevieme, ani čo bude zajtra. Vážim si, čo som dosiahol v tejto časti mojej kariére. A ak príde čas na prekonanie ďalšieho míľnika, tak to jednoducho príde," reagoval Ovečkin, ktorý začal strieľať góly v NHL a zároveň drese Capitals v sezóne 2005/2006.Kapitán Washingtonu si vyslúžil pochvalu aj od svojho bývalého trénera Barryho Trotza , s ktorým spoločne zdvihli nad hlavu Stanleyho pohár v sezóne 2017/2018. Aktuálne sa Trotz nachádza na opačnej strane barikády, kormidluje tím New York Islanders."O Ovečkinovi som sa naučil jednu vec: akonáhle začnete pochybovať o jeho kvalite a schopnostiach, on sa ešte viac ponorí do tréningu a dokáže sa zlepšiť. Časom trochu zmenil tréningové metódy a konečný výsledok je úžasný," podotkol Trotz.V aktuálnej sezóne už Ovečkin nastrieľal 37 gólov a v tabuľke kanonierov NHL je piaty za Austonom Matthewsom (45), Chrisom Kreiderom, Leonom Draisaitlom (obaja 39) a Kylom Connorom (38). Ruskému ostrostrelcovi chýbajú tri presné zásahy na to, aby po dvanásty raz v kariére prekonal hranicu 40 gólov a tým vyrovnal ďalší Gretzkého rekord.K statusu najlepšieho európskeho strelca v NHL sa vyjadril aj doterajší rekordér Jágr. V prednatočenom gratulačnom videu si legendárny Čech krátko po dovŕšení 50. narodenín zavtipkoval, že stále nezavesil korčule na klinec a možno sa ešte aj vráti do NHL."Radšej rýchlo dávajte góly, lebo som ešte neskončil s hokejom a je šanca, že sa vrátim a budem vás prenasledovať," prihovoril sa Jágr Ovečkinovi aj ďalším jeho nástupcom.Rus na to zdvorilostne podotkol, že nebyť trojročného Jágrovho pôsobenia v Kontinentálnej hokejovej lige, ešte by zrejme stále naháňal jeho strelecký rekord.