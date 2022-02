Ovocie a zelenina iba za 1 euro! BILLA chce naštartovať imunitu svojich zákazníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2022 (Webnoviny.sk) -Kvôli nízkym teplotám a premenlivosti počasia je zimné obdobie pre ľudský organizmus veľmi náročné. Počas chladných mesiacov je telo náchylnejšie na bakteriálne a vírusové infekcie, čo sa môže odraziť na zhoršenom zdravotnom stave. Hrozbou je aj nový variant koronavírusu, omikron, ktorý naberá na sile. Spoločnosť BILLA teraz preto inšpiruje Slovákov naštartovať si imunitu a prináša výrazné zľavy na ovocný a zeleninový sortiment. Akcia potrvá niekoľko týždňov, pričom v aktuálnom týždni si zákazníci môžu za super cenu 1 euro zakúpiť napríklad pomaranče, grapefruity, banány, ale aj zemiaky či viaceré druhy listových šalátov."Pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny je hlavným predpokladom na to, aby sme počas zimy ostali zdraví a udržiavali si vysokú obranyschopnosť. Ovocie a zelenina by mali byť každodennou súčasťou jedálnička, preto ich teraz našim zákazníkom ponúkame za super cenu – 1 euro. Veríme, že k posilneniu imunity v pandemických časoch motivujeme týmto spôsobom čo najviac ľudí," povedala Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka BILLA.Podľa Borisa Bajera, odborníka na výživu pôsobiaceho v Slovenskej akadémii vied, má konzumácia ovocia a zeleniny viaceré pozitívne účinky. "Tieto plodiny obsahujú množstvo fytochemikálií, teda látok, ktoré priamo pôsobia ako antioxidanty, ale aj vitamínov a minerálov, ktoré sú dôležité pre dobre fungujúci imunitný systém. Na druhej strane dodávajú do tela vlákninu, na ktorej rastú v čreve zdravé mikroorganizmy komunikujúce s imunitným systémom. Ak sú zelenina a ovocie fermentované, telu dodávame aj priamo probiotiká," vysvetlil B. Bajer. Počas aktuálneho zimného obdobia odporúča ovocie a zeleninu zamraziť a vytiahnuť ich podľa potreby. "Netreba sa báť, že by mrazením strácali živiny, niekedy je to práve naopak. V tomto období si tiež stále vieme užiť čerstvé jablko, paradajku, zeler či papriku," dodal B. Bajer.Informačný servis