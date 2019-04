Ovocinári varujú pred mrazmi v najbližších dňoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Ovocinári sa pripravujú na prízemné mrazy. Klimatológovia varujú, že nasledujúce dve noci by mali postihnúť Slovensko aj mínusové teploty. Uviedol to Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Slovenskí ovocinári očakávali podľa neho prízemné mrazy už počas uplynulej noci. Nakoniec však protimrazovú ochranu zatiaľ nepoužili.skonštatoval predseda Ovocinárskej únie (OÚ) SR Marián Varga.Aby bola protimrazová ochrana účinná, musí byť nasadená v predstihu. Určiť presné miesta, kde by mohli mrazy udrieť, je však veľmi náročné. Naši ovocinári preto musia byťhovorí Varga.Protimrazová ochrana podľa Vargu stojí nemalé finančné prostriedky, v posledných rokoch sa však ukázalo, že sa našim pestovateľom ovocia takéto opatrenia oplatí robiť.dodal Varga.