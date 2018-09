OZ KOVO bude ohľadom dôchodkového veku bojovať za úpravu pre matky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 23. septembra (TASR) – V návrhu zákona o zastropovaní dôchodkového veku by síce mohli nastať ešte nejaké minimálne zmeny, ak však prejde ústavnou väčšinou, petícia sa skončí. Uviedla to podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková s tým, že odborári budú ďalej bojovať za úpravu veku odchodu do dôchodku pre matky.Odborárov podľa nej potešilo, že zákon prešiel do druhého čítania ústavnou väčšinou.skonštatovala s tým, že ak zákon prejde ústavnou väčšinou a parlament ho schváli, petícia za referendum o zastropovaní, ktorú organizuje OZ KOVO, sa skončí.V prípade, že zastropovanie nebude zakotvené v ústavnom zákone, aktivity odborárov sa neskončia.podotkla Benedeková.Slováci podľa nej nemajú také dobré pracovné podmienky ako zamestnanci v iných krajinách Európskej únie (EÚ), a preto by nemali odchádzať do dôchodku vo vysokom veku.dodala s tým, že priemerný Nemec ročne odpracuje 1360 hodín, pričom priemerný Slovák 1740 hodín.