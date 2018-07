OZ KOVO chcú referendum o zastropovaní dôchodkového veku

Na snímke predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 10. júla (TASR) – Odborový zväz (OZ) KOVO začína zbierať podpisy na petíciu za vyhlásenie referenda o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave predseda OZ KOVO Emil Machyna.Referendum by sa malo zaoberať otázkou, či občania súhlasia so zastropovaním dôchodkového veku na 64 rokov a tiež, či by malo byť zákonom zastavené predlžovanie veku odchodu do dôchodku pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, na 63,5 roka, ženy, ktoré vychovali dve deti, na 63 rokov a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, na 62,5 roka. Toto referendum by podľa Machynu mohlo byť spojené s niektorými voľbami.Argumentom, prečo takýmto spôsobom zastropovať vek odchodu do dôchodku, je podľa Machynu aj to, že ľudia na Slovensku sú odkázaní na liečbu oveľa skôr ako v iných krajinách a tiež musia pracovať veľakrát v nočných zmenách alebo cez víkendy.skonštatoval Machyna.Dodal, že v súčasnosti sa ekonomike darí a ide dobrým smerom. Je presvedčený, že zdroje na krytie zastropovania dôchodkového veku k dispozícii sú, pričom odborári sú aj za progresívne zdanenie. Podľa Machynu je v súčasnosti priestor na to, aby v prípade chýbajúcich zdrojov v rozpočte na financovanie zastropovania bolo nastavené aj vyššie zaťaženie."Som presvedčený, že keby referendum bolo úspešné, asi máloktoré politické strany by nesúhlasili s tým, aby to podporili," poznamenal predseda OZ KOVO s tým, že sa k nim pridajú aj ostatné zväzy z konfederácie.priblížil Machyna, pričom dodal, že OZ KOVO zastupuje viac ako 200.000 zamestnancov.uzavrel.