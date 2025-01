OZ Mier Ukrajine v piatok organizuje protest, ľudia si majú priniesť rapkáče aj vlajky Európskej únie

2.1.2025 (SITA.sk) - V piatok 3. januára sa bude pred Úradom vlády SR v Bratislave konať protestné zhromaždenie. Protest organizuje občianke združenie Mier Ukrajine a začína sa o 17:00. Ako OZ informovalo na sociálnej sieti, ide o prvé zo série veľkých protestných zhromaždení a je pozvánkou na veľké protestné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v piatok 10. januára.„V piatok 3. januára budeme bez príhovorov, ale rázne a nahlas protestovať s píšťalkami, rapkáčmi, vlajkami, budíkmi či transparentmi,“ uvádza iniciatíva. Účastníkov vyzýva, aby si priniesli mobily, rapkáče, píšťalky či budíky, ale aj slovenské vlajky a vlajky Európskej únie . Protestné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 10. januára, by malo byť aj s pódiom a rečníkmi.„Príďte spolu s nami postaviť Slovensko na nohy! Príďte vyjadriť svoj nesúhlas s tým, kam naša krajina smeruje! Slovensko je v ohrození. Dnes sa musíme všetci spojiť naprieč celou spoločnosťou. Vyzývame všetkých ľudí: nebuďte ľahostajní! Dnes ide o viac ako len o korupciu,“ apeluje Mier Ukrajine.OZ pri tom poukázalo na to, že slovenský premiér Robert Fico Smer-SD ) sa nedávno stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom , čím podľa OZ postavil seba i Slovensko na Putinovu stranu. Združenie zdôraznilo, že Slovensko patrí do Európy, tá podľa neho znamená mier a slobodu. „Nebuďme ľahostajní. Postavme sa za Slovensko, za slobodu a za mier! Postavme sa sami za seba!" vyzvalo OZ.