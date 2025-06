OZ Reštart 21 spúšťa petíciu proti pripravovanej novele Ústavy SR

Riziko aj pre medzinárodné postavenie Slovenska

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ideologická pasca

5.6.2025 (SITA.sk) - OZ Reštart 21 - Slovensko 21. storočia spúšťa petíciu proti pripravovanej novele Ústavy SR . Novela podľa nich môže ohroziť slobodu a rovnosť všetkých občanov. "Pod zámienkou "ochrany národnej identity" prináša návrh nebezpečný ideologický obrat a priamy zásah do práv a slobôd všetkých občanov Slovenska," uviedlo OZ v stanovisku.Upozornilo tiež na to, že novela chce zaviesť nový pojem "národnej identity". Obsah pojmu je definovaný ako súbor takzvaných kultúrno-etických otázok. Zahŕňa to napríklad oblasť verejnej morálky, manželstva, rodiny, jazyka, školstva, zdravotníctva či osobný status. Návrh tiež uvádza, že všetky práva a slobody sa majú vykladať výlučne v súlade s týmto rámcom."Ide o otvorený pokus pretvoriť ústavu na ideologický manifest jednej konzervatívno-náboženskej doktríny. V praxi to môže znamenať ohrozenie slobody vzdelávania, obmedzenie prístupu k zdravotnej starostlivosti či cenzúru v oblasti kultúry a médií," tvrdí v stanovisku OZ Reštart 21.V petícii upozorňujú na to, že takáto formulácia "národnej identity" je v rozpore s ústavou, podľa ktorej je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát, a "neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo". Upozorňuje aj na riziko, ktoré môže novela predstavovať pre medzinárodné postavenie Slovenska a jeho členstvo v Európskej únii "Reštart 21 vníma túto novelu ako ideologickú pascu, ktorá pod lákavým znením skrýva pokus o ústavný prevrat a návrat k modelom spoločnosti, ktoré sme odmietli v roku 1989," uzatvára OZ Reštart 21.Petičný výbor tvoria Daniel Rabina, Boris Zala Ján Košč . Petíciu môžu občania podporiť na stránke: https://www.peticie.com/peticia_za_zastavenie_nebezpenej_zmeny_ustavy.