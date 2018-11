Ozbrojenci v Keni uniesli taliansku dobrovoľníčku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nairobi 21. novembra (TASR) - Neznámi ozbrojenci uniesli v utorok večer na juhovýchode Kene taliansku dobrovoľníčku a postrelili piatich ľudí. Ide o prvý únos cudzinca od prepadov spred šiestich rokov, z ktorých úrady obviňujú somálskych islamistických militantov, uviedla agentúra Reuters.Muži ozbrojení útočnými puškami AK-47 zaútočili na dedinu Chakama a zajali 23-ročnú ženu pracujúcu pre malú taliansku charitatívnu organizáciu Africa Milele Onlus, informovala polícia.Útočníci hovorili po somálsky a spustili paľbu po utekajúcich ľuďoch, povedal jeden zo svedkov. Päť ľudí utrpelo zranenia. Jedno dieťa postrelili do oka a druhé do stehna. Všetkých zranených previezli do nemocnice.Iný svedok povedal, že útočníci chytili ženu, keď vyšla zo svojej miestnosti pozrieť sa, čo sa deje.dodal.Polícia uviedla, že útočníkov zatiaľ neidentifikovali a ich motívy sú nejasné.Dedina Chakama sa nachádza v kenskom vnútrozemí - približne 60 kilometrov od pobrežného mesta Malindi, obľúbeného u turistov.