Ozbrojenci vtrhli na nakrúcanie klipu rapera Boobu, strieľalo sa

Paríž 21. augusta (TASR) - Viacero ľudí utrpelo zranenia pri streľbe, ku ktorej došlo v noci na stredu na predmestí Paríža, keď na nakrúcanie hudobného videoklipu kontroverzného francúzskeho rapera Boobu vtrhla skupina útočníkov so strelnými zbraňami a bejzbalovými pálkami. S odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia miestnej polície o tom v stredu informovala agentúra AFP.Do útoku, ku ktorému došlo tesne pred polnocou v meste Aulnay-sous-Bois v severovýchodnej časti metropolitnej oblasti Paríža, bolo zapojených približne 15 osôb. Uviedol to zdroj AFP, čím potvrdil informáciu, ktorú už skôr zverejnila rozhlasová stanica Europe 1. Agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu informovala, že do stredajšieho rána v súvislosti s incidentom nikoho nezadržali.Jedného z ranených postrelili do stehna, jeho zranenia však nie sú považované za život ohrozujúce, uviedol zmienený zdroj. Zároveň naznačil, že samotný raper Booba už na nakrúcaní v čase streľby nebol.Tento 42-ročný hudobník, považovaný za jednu z najväčších francúzskych rapových hviezd, sa vlani v odletovej hale letiska Paríž-Orly pobil s ďalším francúzskym raperom Kaarisom, v dôsledku čoho skončili obaja na mesiac vo väzení a museli zaplatiť vysoké pokuty. Incident si tiež vyžiadal dočasné zatvorenie zmienenej haly a omeškanie niektorých letov.Agentúra AFP píše, že nevraživosť medzi rapermi odvtedy nevyprchala. Dvojica sa na verejnosti častovala vyhrážkami a svoje spory chcela urovnať zápasom v klietke, ktorý sa mal konať v novembri vo Švajčiarsku. Tamojšie úrady však práve v dôsledku týchto incidentov minulý týždeň podujatie zrušili.